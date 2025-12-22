田中碧が今季2回目の緊急出場…リーズはカルバート・ルーウィン6戦連発となる同点弾、5戦負けなしで年越し
[12.28 プレミアリーグ第18節 サンダーランド 1-1 リーズ]
リーズは28日、プレミアリーグ第18節のサンダーランド戦で1-1の引き分けに終わった。MF田中碧は2試合連続でベンチスタートとなるも、第12節のアストン・ビラ戦(●1-2)以来で今季2回目となる前半途中からの出場。5試合負けなしで2025年の試合を終えた。
先制はサンダーランドだった。前半28分、ロングスローからの2次攻撃でMFグラニト・ジャカがペナルティエリア左へ絶妙なスルーパスを供給。オフサイドギリギリで抜け出したMFシモン・アディングラが鮮やかにゴール右へ流し込み、試合を動かした。
さらにリーズは相手選手との接触で右足首を2度痛めていたDFジョー・ロドンが続行不可能となり、失点後のキックオフ前に交代。田中が緊急出場でピッチに入った。
追いかけるリーズは前半39分、FWドミニク・カルバート・ルーウィンの落としを受けたFWブレンデン・アーロンソンがペナルティエリア内から左足を振り抜くも、シュートはGKロビン・ルーフスを通過したもののゴールライン手前へカバーに入ったDFトレイ・ヒュームのスーパーカバーに遭った。
それでもリーズは後半2分、最終ラインから相手のプレスをいなすパスワークで前進すると、アーロンソンが右サイドから折り返したボールをカルバート・ルーウィンが合わせて同点。カルバート・ルーウィンは圧巻の6試合連続ゴールになった。
リーズは逆転を狙って後半14分、MFアントン・シュタハが高い位置でスライディングタックルを決めてショートカウンターを発動。右サイドのアーロンソンがマイナス方向へ折り返したボールを田中が滑り込んで合わせたが、体勢を崩しながら放ったシュートは枠を捉えられなかった。
その後はリーズが一方的に攻め立てる展開もあったが、しとめきれずに時間が経過。終盤はサンダーランドが押し返し、最終的に1-1のままタイムアップを迎えた。
