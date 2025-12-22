クリスタル・パレスvsトッテナム スタメン発表
[12.28 プレミアリーグ第18節](シェルハースト パーク)
※25:30開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 10 ジェレミ・ピノ
MF 17 ナサニエル・クライン
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 20 アダム・ウォートン
MF 55 ジャスティン・デベニー
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 23 ジェイディー・カンボ
DF 24 ボルナ・ソサ
DF 72 D. Benamar
MF 12 クリスタンタス・ウチェ
MF 21 ロマン・エッセ
MF 42 カーデン・ロドニー
FW 9 エディ・エンケティア
FW 86 J. Drakes-Thomas
監督
オリバー・グラスナー
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 24 ジェド・スペンス
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 14 アーチー・グレイ
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 20 モハメド・クドゥス
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
MF 39 ランダル・コロ・ムアニ
FW 9 リシャルリソン
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
DF 3 ラドゥ・ドラグーシン
DF 25 高井幸大
DF 33 ベン・デイビス
MF 6 ジョアン・パリーニャ
FW 11 マティス・テル
FW 22 ブレナン・ジョンソン
FW 28 ウィルソン・オドベール
FW 44 デーン・スカーレット
監督
トーマス・フランク
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります