セリエA 25/26の第17節 クレモネーゼとナポリの試合が、12月28日23:00にスタディオ・ジョヴァンニ・ツィーニにて行われた。

クレモネーゼはアントニオ・ サナブリア（FW）、ジェイミー・バーディ（FW）、ジュゼッペ・ペツェッラ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナポリはラスムス・ホイルンド（FW）、エリフ・エルマス（MF）、ダビド・ネレス（FW）らが先発に名を連ねた。

13分に試合が動く。ナポリのラスムス・ホイルンド（FW）がゴールを決めてナポリが先制。

さらに45分ナポリが追加点。スコット・マクトミネイ（MF）のアシストからラスムス・ホイルンド（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とナポリがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、ナポリが0-2で勝利した。

なお、クレモネーゼは58分にトンマーゾ・バルビエリ（DF）、84分にフェデリコ・ボナッツォーリ（FW）に、またナポリは34分にフアン・ジェズス（DF）、45+3分にスコット・マクトミネイ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-29 01:10:24 更新