¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡Û¿·³«¹Ò¡¡Á°Àá£Ó£Ç½éÍ¥½Ð¡Ä£²£¶Ç¯£Ç£Ð½Ð¾ì¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¡ÖÍèÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤ÎÀµ·î¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕÁèÃ¥Ê¡²¬¸©ÆâÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤¬£²£¸Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡¿·³«¹Ò¡Ê£²£¹¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿£µ£´¹æµ¡¤Ï£²Ï¢Î¨£µ£´¡ó¡¢£¶Í¥½Ð£³£Ö¤Î¼ÂÀÓµ¡¤Ç£ÁÉ¾²Á¡£ÆÃ·±¸å¤â¡Ö¥¹¥ê¥Ã¥È¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤ÇÈæ³Ó¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÎ´¶¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤¤¤¤¤Ê¤é¹ç¤ï¤»¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸¡¤È¤·¤Æ¤Ï¹ç³ÊÅÀ¤Îµ¤ÇÛ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Àá¤Î½»Ç·¹¾¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï£Ó£Ç½éÍ¥½Ð¡Ê£²Ãå¡Ë¡£¶á¶·¤â£±£°·îÊ¡²¬¤Ç£Ö¡¢£±£±·î¸ÍÅÄ£Ç£É¡¦£¶£¹¼þÇ¯¤ÇÍ¥½Ð¡Ê£µÃå¡Ë¡£¡ÖÄ´»Ò¤Ï¤¤¤¤Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´À°¤¬ºÇ¶á¤Î´¨¤¤»þ´ü¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤¹¡×¤È¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤¿£±Ç¯¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¡£ÍèÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£ÌÜÉ¸¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê£±£¸ÏÈ¡£°ìÇ¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ëº£Àá¤âµ¡ÁÇÀ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¾Þ¶â¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¡£