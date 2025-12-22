『ワンパンマン』第3期の第2クールは2027年放送決定 映像解禁で展覧会の詳細発表
テレビアニメ『ワンパンマン』第3期の第2クールが2027年に放送されることが決定した。あわせてサイタマとガロウの戦いを予感させる特報映像とティザービジュアルが解禁された。また、10周年10撃プロジェクトで発表された展覧会『アニメ10周年記念「ワンパンマン展」』より、ウルトラティザービジュアルと会期などの詳細情報も解禁となった。
【動画】ガロウとバトル！公開された『ワンパンマン』第3期の新映像
サイタマと怪人王オロチの戦いに決着がつき、今後の戦いがどうなるか気になるところで終わった第1クール。今回は第2クールからサイタマとガロウの激突を予感させるティザービジュアルと戦いを予感させる特報映像が公開された。
アニメ『ワンパンマン』10周年を記念して、作品初の展覧会『アニメ10周年記念「ワンパンマン展」』が、2026年6月26日（金）〜7月20日（月・祝）に東京・池袋のサンシャイン60展望台てんぼうパークイベントスペースにて開催されることが決定。オリジナルグッズも多数販売予定となっている。
展覧会では、アニメ『ワンパンマン』の第1期〜第3期第1クールまでをフィーチャーし、迫力満点のアクションやバトルのほか、くすっと笑える『ワンパンマン』ならではのコメディを、アニメの原画やフォトスポットなど様々な展示でお届けする。
