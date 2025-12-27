プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鱈の野菜たっぷり バターホイル焼き」 「タラコポテトのチーズ焼き」 「ドラゴンフルーツと生ハムのサラダ」 の全3品。
ホイル焼きはお好みの魚や野菜を使ってもOKです！　野菜をたっぷりと使った献立です。

【主菜】鱈の野菜たっぷり バターホイル焼き
大人はお酒にも合いそうで、子どもも美味しく食べられる鱈のバターホイル焼き。レンコンやタラをホイルで包んでうまみを閉じ込めます

©Eレシピ


調理時間：30分
カロリー：250Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

タラ  (切り身)2切れ
玉ネギ  1/4個
シメジ  1/2袋
ニンジン  1/6本 レンコン  3~4cm
塩コショウ  少々
バター  20g
サラダ油  適量 レモン  1/4個
しょうゆ  適量

【下準備】

タラは塩コショウをする。玉ネギは縦薄切りにする。オーブンを250℃に予熱する。

©Eレシピ


シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。ニンジン、レンコンは皮をむき、厚さ5mmの半月切りにする。レモンは半分に切る。

【作り方】

1. アルミホイルにサラダ油を薄くひき、レンコン、タラ、玉ネギ、シメジ、ニンジン、バターを順にのせ、塩コショウを振る。

©Eレシピ


2. アルミホイルで包み、250℃に予熱しておいたオーブンで15〜18分焼く。器にホイルごとのせ、レモンを添える。お好みでしょうゆをかけて下さい。

©Eレシピ



【副菜】タラコポテトのチーズ焼き
ジャガイモの甘みと明太子がよく合う、食べ応えがある一品です。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：256Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

ジャガイモ  2個
明太子  1/2腹 塩  少々
粗びき黒コショウ  少々
マヨネーズ  大さじ1.5~2
ピザ用チーズ  適量 バター  10~15g
刻みのり  適量

【下準備】

ジャガイモは皮をむいて芽を取り除き、ひとくち大に切る。明太子は皮に切り込みを入れ、中身をしごき出す。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋にジャガイモと水をヒタヒタまで加えて中火で熱し、竹串がスッと刺さるまで8〜10分ゆでる。

©Eレシピ


2. ゆで上がったら、ゆで汁を捨てて強めの中火にかけ、ジャガイモを転がすように鍋を振り、水分を飛ばす。周りが白く粉をふいたようになったら火を止め、フォーク等でつぶす。

©Eレシピ


3. 粗熱が取れたら明太子を加えて塩、粗びき黒コショウをし、マヨネーズを加えてさらに混ぜ合わせる。

©Eレシピ


4. 耐熱皿に(3)を分け入れ、バターを散らしてピザ用チーズをのせる。トースターでおいしそうな焼き色がつくまで焼き、刻みのりをのせる。

©Eレシピ



【副菜】ドラゴンフルーツと生ハムのサラダ
ドラゴンフルーツの優しい甘さと生ハムの塩気がよく合います。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：184Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

ドラゴンフルーツ  1個
生ハム  (小)8~10枚
水菜  1/2束
プチトマト  4~6個
イタリアンドレッシング  (市販品)適量

【下準備】

ドラゴンフルーツは縦4等分に切り、実と皮の間に包丁を入れ、食べやすい大きさに切る。水菜は根元を切り落とし、長さ3〜4cmに切る。プチトマトはヘタを取り、縦半分に切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. 器にドラゴンフルーツ、生ハム、水菜、プチトマトを盛り合わせ、イタリアンドレッシングをかける。

©Eレシピ