【今日の献立】2025年12月29日(月)「鱈の野菜たっぷり バターホイル焼き」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鱈の野菜たっぷり バターホイル焼き」 「タラコポテトのチーズ焼き」 「ドラゴンフルーツと生ハムのサラダ」 の全3品。
【主菜】鱈の野菜たっぷり バターホイル焼き
大人はお酒にも合いそうで、子どもも美味しく食べられる鱈のバターホイル焼き。レンコンやタラをホイルで包んでうまみを閉じ込めます
調理時間：30分
カロリー：250Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）タラ (切り身)2切れ
玉ネギ 1/4個
シメジ 1/2袋
ニンジン 1/6本 レンコン 3~4cm
塩コショウ 少々
バター 20g
サラダ油 適量 レモン 1/4個
しょうゆ 適量
【下準備】タラは塩コショウをする。玉ネギは縦薄切りにする。オーブンを250℃に予熱する。
シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。ニンジン、レンコンは皮をむき、厚さ5mmの半月切りにする。レモンは半分に切る。
【作り方】1. アルミホイルにサラダ油を薄くひき、レンコン、タラ、玉ネギ、シメジ、ニンジン、バターを順にのせ、塩コショウを振る。
2. アルミホイルで包み、250℃に予熱しておいたオーブンで15〜18分焼く。器にホイルごとのせ、レモンを添える。お好みでしょうゆをかけて下さい。
【副菜】タラコポテトのチーズ焼き
ジャガイモの甘みと明太子がよく合う、食べ応えがある一品です。
調理時間：20分
カロリー：256Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）ジャガイモ 2個
明太子 1/2腹 塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
マヨネーズ 大さじ1.5~2
ピザ用チーズ 適量 バター 10~15g
刻みのり 適量
【下準備】ジャガイモは皮をむいて芽を取り除き、ひとくち大に切る。明太子は皮に切り込みを入れ、中身をしごき出す。
【作り方】1. 鍋にジャガイモと水をヒタヒタまで加えて中火で熱し、竹串がスッと刺さるまで8〜10分ゆでる。
2. ゆで上がったら、ゆで汁を捨てて強めの中火にかけ、ジャガイモを転がすように鍋を振り、水分を飛ばす。周りが白く粉をふいたようになったら火を止め、フォーク等でつぶす。
3. 粗熱が取れたら明太子を加えて塩、粗びき黒コショウをし、マヨネーズを加えてさらに混ぜ合わせる。
4. 耐熱皿に(3)を分け入れ、バターを散らしてピザ用チーズをのせる。トースターでおいしそうな焼き色がつくまで焼き、刻みのりをのせる。
【副菜】ドラゴンフルーツと生ハムのサラダ
ドラゴンフルーツの優しい甘さと生ハムの塩気がよく合います。
調理時間：10分
カロリー：184Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）ドラゴンフルーツ 1個
生ハム (小)8~10枚
水菜 1/2束
プチトマト 4~6個
イタリアンドレッシング (市販品)適量
【下準備】ドラゴンフルーツは縦4等分に切り、実と皮の間に包丁を入れ、食べやすい大きさに切る。水菜は根元を切り落とし、長さ3〜4cmに切る。プチトマトはヘタを取り、縦半分に切る。
【作り方】1. 器にドラゴンフルーツ、生ハム、水菜、プチトマトを盛り合わせ、イタリアンドレッシングをかける。
