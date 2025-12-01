プレミアリーグ 25/26の第18節 サンダーランドとリーズの試合が、12月28日23:00にスタジアム・オブ・ライトにて行われた。

サンダーランドはブライアン・ブロビー（FW）、サイモン・アディングラ（FW）、エンゾ・ルフェー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリーズはノア・オカフォー（FW）、ドミニク・キャルバートルウィン（FW）、ガブリエル・グズムンドソン（DF）らが先発に名を連ねた。なお、リーズに所属する田中 碧（MF）はベンチからのスタートとなった。

28分に試合が動く。サンダーランドのグラニト・ジャカ（MF）のアシストからサイモン・アディングラ（FW）がゴールを決めてサンダーランドが先制。

31分、リーズが選手交代を行う。ジョー・ロドン（DF）に代わり田中 碧（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半が終了。1-0とサンダーランドがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の47分リーズが同点に追いつく。ブレンデン・アーロンソン（MF）のアシストからドミニク・キャルバートルウィン（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

2025-12-29 01:00:11 更新