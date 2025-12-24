「騙されてる？」祖母が買ったのはまさかのミドルタワーPC…孫がドン引きした直後、画面を見て号泣【作者に聞く】
WEBを中心にさまざまな漫画を描いている、ぱげらったさん(@pageratta)。「異世界転移」や「謎解き」など流行を取り入れたものから、独自のキャラクターや魅力的な人間まで、幅広く描く漫画はたくさんの人を虜にしている。
そんなぱげらったさんがX(旧Twitter)で8.6万超えのいいね(2023年9月12日現在)を獲得している漫画「コンピィーターおばあちゃん」を紹介する。本作について、ぱげらったさんに話を聞いた。
モデルとして活躍している絵美は、母から「おばあちゃんがパソコン買ったらしいけど、使い方がわからないっていうから見て来て」とお願いされる。しぶしぶ行ってみると、おばあちゃんはなんとミドルタワーPCを購入していた。
最初は「騙されてる」と思ったが、おばあちゃんは徐々に使いこなしていく。そこには、おばあちゃんのある深い思いがあった。
本作をX(旧Twitter)に投稿した際、素敵なおばあちゃんの姿に「このおばあちゃん普通に現役で働ける」「長生きするんだぞ！」という声や、感動的な結末に「泣きそう」「孝行者に弱いから泣いたよ…」といった声が寄せられた。
また、おばあちゃんのPC画面といった細かい部分までチェックした読者も多かったようで、「お気に入りがガチ」「めっちゃお気に入りにしてるwwしかも全部孫」「芸が細かいですね(笑)」といった声もあり、リプライ欄は大いに盛り上がっていた。
■馴染みの曲名から着想、作中と同じインスタも開設
そんな本作について、作者のぱげらったさんに話を聞いた。
「敬老の日」の配信を想定して制作されたのか、また手ごたえについて尋ねると、「そうですね。とりあえず、いろんな記念日を題材に考えていって浮かんだネタのひとつです。この漫画のために、作中と同じインスタアカウントも作ったので、それに反応してくれたのがうれしかったです」と語る。
アイデアの着想については、「『コンピューターおばあちゃん』という馴染みの曲があって、その曲名にちなんだものを考えました」と明かした。
ぱげらったさんが考える理想の人物像については、「おじいちゃんは陽気な変人。おばあちゃんはとにかく穏やかで優しいのが理想ですかね。実際そういう風に描くことも多い気がします」と述べた。
読めばきっと、おじいちゃんやおばあちゃんに連絡したくなる感動作「コンピィーターおばあちゃん」。読めばハマってしまうぱげらったさんのほかの作品もぜひチェックしてほしい。
画像提供：ぱげらった(@pageratta)
