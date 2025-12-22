ポスティング交渉期限が米東部時間で来年１月４日の午後５時（日本時間５日午前７時）に迫っている巨人・岡本和真内野手（２９）の“最新情報”を２８日（同２９日）、全米野球記者協会所属のＦ・ロメロ記者が自身のＸで伝えた。「情報筋によると、パドレス、パイレーツ、エンゼルスは日本人三塁手の岡本和真に関心を示している球団の中の３つだ」と投稿した。

同記者は２７日（同２８日）には「現時点で差し迫った動きはない」と関係者の話をポストしていたが、１日で動きがあった模様だ。２２日（同２３日）には「ニューヨーク・ポスト」の敏腕記者、Ｊ・ヘイマン氏が岡本の移籍先候補として６球団を伝え、エンゼルスとパイレーツは含まれていたが、パドレスは新たな候補として浮上したことになる。

ダルビッシュ有、松井裕樹と２人の日本人選手が所属するパドレスでは、三塁には主砲マチャドが君臨。だが、一塁は今季途中で加入したオハーンがパイレーツに移籍。昨季はドジャース・大谷翔平の３冠王を阻止するなど２２〜２４年まで３年連続で首位打者に輝いたアラエスもＦＡとなっており、レギュラーは空位の状況だ。

岡本の代理人を務めるボラス氏は、ウィンターミーティング開催中だった今月９日（同１０日）に取材に応じた際、「（岡本を）三塁手として見ているチームが多く、彼の守備力は高く評価されている。一方で、複数の守備位置を守れるユーティリティーとして評価する球団もある。彼自身は両方についてオープンだ」と話していた。