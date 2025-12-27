高井幸大、ついにスパーズ移籍後初のベンチ入り！　負傷離脱中の鎌田は欠場

　プレミアリーグ第18節、クリスタル・パレスvsトッテナム・ホットスパーの先発が発表。スパーズ所属の日本代表DF高井幸大が加入後初のベンチ入りとなった。

　高井は今夏に川崎フロンターレから完全移籍でスパーズに加入。その後は足底筋膜炎や大腿四頭筋の負傷などで別メニュー調整が続いていたが、ようやく全体合流を果たしていた。

　スパーズはアルゼンチン代表DFクリスティアン・ロメロが出場停止。オランダ代表DFミッキー・ファン・デ・フェンとオーストリア代表DFケヴィン・ダンソがCBコンビでスタメン。ひざの前十字じん帯断裂の大けがから復帰し、前節メンバー入りを果たしたルーマニア代表DFラドゥ・ドラグシンも高井とともにベンチに入っている。

　クリスタル・パレスはハムストリングを痛めて離脱中の日本代表MF鎌田大地が、この試合もベンチから外れており、欠場となる。


【動画】メンバー入り果たし、会場入りする高井幸大