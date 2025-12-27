ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 朝日に照らされた黄鶴楼 中国湖北省 朝日に照らされた黄鶴楼 中国湖北省 朝日に照らされた黄鶴楼 中国湖北省 2025年12月29日 0時36分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２６日、朝の光に浮かび上がる黄鶴楼。（ドローンから、武漢＝新華社記者／肖芸九） 【新華社武漢12月28日】中国湖北省武漢市にある名勝で、長江を望む歴史的楼閣の黄鶴楼が26日、朝日を受けて輝く姿を見せた。２６日、朝の光に浮かび上がる黄鶴楼。（ドローンから、武漢＝新華社記者／肖芸九）２６日、朝の光に浮かび上がる黄鶴楼。（ドローンから、武漢＝新華社記者／肖芸九）２６日、朝の光に浮かび上がる黄鶴楼。（ドローンから、武漢＝新華社記者／肖芸九）２６日、朝の光に浮かび上がる黄鶴楼。（ドローンから、武漢＝新華社記者／肖芸九）２６日、朝の光に浮かび上がる黄鶴楼。（ドローンから、武漢＝新華社記者／肖芸九）２６日、朝の光に浮かび上がる黄鶴楼。（ドローンから、武漢＝新華社記者／肖芸九）２６日、朝の光に浮かび上がる黄鶴楼。（ドローンから、武漢＝新華社記者／肖芸九） リンクをコピーする みんなの感想は？