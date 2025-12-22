パレス戦でベンチメンバーに名を連ねた高井。写真：PA Images/アフロ

　現地12月28日に開催されるプレミアリーグの第18節で、高井幸大が所属するトッテナムが、鎌田大地が故障離脱中のクリスタル・パレスと敵地で対戦する。

　この試合に先立って、スターティングメンバーが発表され、高井が初めてベンチ入りを果たした。

　今夏に川崎フロンターレからイングランドの名門に加入した21歳のDFは、プレシーズンに負った故障の影響などで、ここまで１試合も出場がなかった。
 
　初のベンチ入りに、SNS上では次のような声が上がった。

「うぉぉぉぉ！！」
「きたああああああああああああああああ」
「ついにベンチ入り！！！！！！」
「ベンチ入りはあつすぎる」
「まじで見たいぞ」
「ベンチ入りしてて激アツ」
「たのしみだ 今日こそ勝ってくれ」

　ついに新天地デビューなるか。ファンの期待は高まっている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】ついに！名門トッテナムのユニホームを着てプレーする高井

 