「うぉぉぉぉ！」「あつすぎる」ついに！トッテナム高井幸大、初のベンチ入りにSNS興奮！新天地デビューなるか「まじで見たいぞ」
現地12月28日に開催されるプレミアリーグの第18節で、高井幸大が所属するトッテナムが、鎌田大地が故障離脱中のクリスタル・パレスと敵地で対戦する。
この試合に先立って、スターティングメンバーが発表され、高井が初めてベンチ入りを果たした。
今夏に川崎フロンターレからイングランドの名門に加入した21歳のDFは、プレシーズンに負った故障の影響などで、ここまで１試合も出場がなかった。
初のベンチ入りに、SNS上では次のような声が上がった。
「うぉぉぉぉ！！」
「きたああああああああああああああああ」
「ついにベンチ入り！！！！！！」
「ベンチ入りはあつすぎる」
「まじで見たいぞ」
「ベンチ入りしてて激アツ」
「たのしみだ 今日こそ勝ってくれ」
ついに新天地デビューなるか。ファンの期待は高まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに！名門トッテナムのユニホームを着てプレーする高井
