°æ¾å¾°Ìï¤¬µ¢¹ñ¡õ¥Ô¥«¥½¤Ë¶ì¸À¡Ö¤¢¤ó¤ÊÂÐÀïÁê¼ê½é¤á¤Æ¡Ä¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¡¡ÃæÃ«½á¿Í¤Î¶ìÀï¤Ï¡ÖÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô¡Ö¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥µ¥à¥é¥¤¡×¡Ê£²£·Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡Ë¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦ºÂËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡áÂç¶¶¡Ë¤¬£²£¸Æü¡¢±©ÅÄ¶õ¹ÁÃå¤Î¹Ò¶õµ¡¤Çµ¢¹ñ¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Ï¼é¤ê¤ò¸Ç¤á¤¿£×£Â£ÃÆ±µé£²°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ò£Ë£Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´°¾¡¤È¤¤¤¨¤ëÆâÍÆ¤ÇÂçº¹È½Äê¾¡¤Á¡£º£Ç¯£´»î¹ç¤Î¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤³¤Ê¤·¡¢»î¹ç¸å¤Ï¡Ö¾¯¤·Èè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ËÅþÃå¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Û¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë°ÂÅÈ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»î¹çÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤â¡Öµ¤»ý¤Á¤ÈÂÎ¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£»î¹çÁ°¤Ë¥Ô¥«¥½¿Ø±Ä¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤Ë¤è¤ê¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò´¬¤Ä¾¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö»î¹çÁ°¤Ë¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤³¤Çµ¤»ý¤Á¤òÀ©¸æ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈ¿¾ÊÅÀ¡×¤È¿´ÍýÀï¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥«¥½¿Ø±Ä¤¬¼«¿Ø¤Î¹µ¼¼¤ÎÎÙ¤ÎÎÙ¤ÇÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤Þ¤ó¤Þ¤È¥¤¥é¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¡£¥Ô¥«¥½¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¼ê¤òµó¤²¤Æ¾¡Íø¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄ©È¯Åª¤Ê¹ÔÆ°¤òÅÙ¡¹¸«¤»¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¤½¤â¤½¤âÅÛ¤é¤«¤é¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡£¤¢¤ó¤ÊÂÐÀïÁê¼ê½é¤á¤Æ¡£½ª¤ï¤Ã¤Æµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤â¥¹¥Ã¥¥êÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ä¡×¤È¡¢ÄÁ¤·¤¯ÂÐÀïÁê¼ê¤Ø¤Î¶ì¸À¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶½¹Ô¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ½éÀï¤ò¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÈ½Äê¤Ç¾¡Íø¤·¤¿£×£Â£Á¡¦£×£Â£Ã¡¦£×£Â£ÏÆ±µé£±°Ì¡¦ÃæÃ«½á¿Í¤È¤Ï¡¢ÍèÇ¯£µ·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÃ«¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ï²áµî¤Ë°æ¾å¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡Ö¤¢¤¢¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÃæÃ«Àï¤òÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÎÁ°Æü¤Ë¤ÏÃæÃ«Àï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ë¾å¤²¤Æ£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï²þ¤á¤ÆÃæÃ«Àï¤ò´õË¾¡£ÍèÇ¯¤ÎÍ½Äê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖËÍ¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï£µ·î¤Þ¤Ç¡£¤Þ¤º¤Ï°ì¤Ä½¸Ãæ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ¡×¤ÈÌ¾Á°¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃæÃ«Àï¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£½êÂ°¥¸¥à¤ÎÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤Ç°æ¾å¤Î¤³¤Î»î¹ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤¬£´£°²¯±ß¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âç¶¶²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ï¥¬¥»¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£