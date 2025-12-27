【これはおせちの新定番】15分で作れる『豚肉のごまみそ筑前煮』で脱・マンネリ！
定番の筑前煮を、家族にウケる味にアップデート。香り豊かなごまみそ味が、しょうゆベースとはひと味違うコクを添え、自然と箸が進みます。火の通りが早い豚肉のおかげで、15分以内で完成。年末年始の忙しい合間にも作りやすく、おせちの一品としても頼れる存在です。
『豚肉のごまみそ筑前煮』のレシピ
材料（2人分）
豚ロース肉（しょうが焼き用）……180g
れんこん（小）……1節（約180g）
にんじん（大）……1/2本（約100g）
生しいたけ……3個
〈A〉
白すりごま……大さじ2
みそ……大さじ2
砂糖……小さじ1
みりん……小さじ2
ごま油……大さじ1
酒……大さじ2
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
れんこんとにんじんは皮をむき、ともに小さめの乱切りにする。しいたけは石づきを切り、軸ごと4等分に切る。豚肉は一口大に切る。〈A〉は混ぜる。
POINT
ごろっと大きな根菜も美味ですが、今回は時短で仕上げるため、「小さめ」の乱切りで！
（2）具を炒める
フライパンにごま油を中火で熱し、（1）の野菜と豚肉を入れて2分30秒ほど炒める。酒をふって水2カップを加え、煮立たせる。
（3）煮る
〈A〉を加えて混ぜ、ふたをする。野菜に竹串がすっと通るまで、強めの中火で15分ほど煮る。
特別感のあるおせちも、家族が食べやすい味が一品あると、食卓は自然と和みます。今年の年始も、穏やかな時間が流れますように。