自分でハードルを上げている?!「婚活が上手くいかない女性」の特徴
「結婚したい！」と思っているのに、なかなか結婚に至るようなお付き合いができなくて悩んでいませんか？
でも、結婚したいという気持ちとは裏腹に、無意識の内に自分で結婚までのハードルを上げてしまっていることも。
そこで今回は、「婚活が上手くいかない女性」の特徴を紹介します。
男性に求める条件や理想が高すぎる
男性に求める理想や条件が高すぎると、結婚相手の候補となる男性がそもそも限られてしまうことになります。
絶対に譲れない条件や理想が何なのかをきちんと整理して、男性の全体像を見て結婚相手の候補を絞り込んでいくことが婚活において重要なポイントとなります。
受け身の姿勢でいる
婚活をしているのは自分なので、いつまでも受け身の姿勢でいては婚活うまくいかない結果になる可能性が高いでしょう。
「積極的に婚活しているような雰囲気を出したくない」「自分を好きになってくれるいい男性がきっと現れるだろう」といった気持ちを持っていると、婚活に積極的な女性に対して遅れをとる形に。
なので、出会いの場に顔を出すようにしたり、気になる男性には自分からアプローチしてみたりなど自分からアクションを起こすことを意識するべきです。
家庭的な面をアピールできない
せっかく男性と良い関係を築けそうになっても、家庭的な面をアピールできないでいると、婚期が遠ざかることに。
特に浪費癖があったり、自炊よりも外食が多かったり、家事があまり得意でなかったりすると、男性に「結婚相手として相応しくないかも…」と感じさせてしまうことがあります。
男性に「彼女になら安心して家庭を任せられそう」と思わせるのも、婚活においては重要なポイントなのです。
もし今回紹介した特徴に自分が当てはまると感じるなら、婚活を進めるとともに改善に努めてみてくださいね。
