【２ヶ月で−２kg】寝る前５分で体が軽くなっていく。“ゆるストレッチ”で巡りが変わる理由
忙しい日が続くと、座りっぱなしの時間が増えて体がガチガチになり、夕方には全身の重さを感じやすいもの。Hさん（42歳・営業事務）もその１人でした。特に仕事の終わり頃には背中や腰の張りが気になり、気持ちまでどんよりしていたそうです。そんなHさんが負担なく続けられたのが、寝る前５分の“ゆるストレッチ”。気持ちよく体をほぐすだけの小さな習慣が、気分のリセットにもつながり、結果として２ヶ月で−２kgと変化を実感できたといいます。
軽くねじる・伸ばすだけで、１日のこわばりがじんわりほどけていく
Hさんがストレッチを始めたきっかけは、「体のどこかが常に重い」という感覚でした。座り仕事が中心で、帰宅後も同じ姿勢で過ごすことが多く、体の緊張が抜けないまま眠りにつく日が増えていたといいます。そこで「寝る前の５分だけは、自分の体をゆるめる時間にする」と決め、腰を軽くねじる動きや、肩・首まわりをゆっくり伸ばすストレッチを取り入れました。
深呼吸に合わせて体をほぐすことで、張りつめていた緊張がじんわり抜けていくような感覚があり、心までふっと軽くなったそうです。無理に伸ばさず、“気持ちいい範囲”で動かすことが続けやすさにつながりました。
血流がめぐると、むくみ・冷え・だるさに少しずつ変化が
ストレッチを続けて２〜３週間ほど経つと、Hさんは「朝の体の軽さが違う」と感じ始めたといいます。体を動かすことで血流が促され、凝り固まった部分がゆるむと、巡りが整いやすくなるのがポイントです。
巡りが良い状態が続くことで、夕方に気になっていた下半身の重だるさがやわらぎ、日中の冷えも以前より感じにくくなったとのこと。姿勢の崩れが整いやすくなり、疲れが溜まりにくくなった点もHさんにとって大きな変化でした。「ストレッチはカロリー消費が目的ではなく、整いやすい体づくりを助けてくれるもの」という実感が芽生えたそうです。
“頑張らない動き”だからこそ習慣になり、２ヶ月で−２kgへ
Hさんが２ヶ月で−２kgに近づけた理由は、ストレッチが「がんばらないと続かないもの」ではなかったから。時間はたった５分でOK。疲れている日は短めで済ませても問題なし。このゆるさが心の負担を減らし、気づけば毎晩自然に続けていたといいます。
ストレッチ自体の消費カロリーは大きくありませんが、巡りが整うことで気分や生活リズムが安定し、間食が減ったり、体の軽さを感じやすくなるなど、日常の選択に良い影響が広がります。こうした“連鎖の変化”が体重にも表れたのだと考えられます。
忙しい日でも、寝る前の５分なら自分のために時間をつくりやすいもの。体をゆっくりほぐすだけでも、翌朝の軽さが変わることがあります。まずは今日の夜から、負担のない範囲で“ゆるストレッチ”を取り入れてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー歴５年）＞ ※本コンテンツの画像は生成AIで作成しています
