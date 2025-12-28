腰まわりのもたつき解消へ。１日10回【くびれ印象を取り戻す】簡単エクササイズ
腰まわりのラインがぼんやりしてくると、服を着たときのシルエットまで変わったように見えてしまうもの。そんな“もたつき感”に働きかけたいときに役立つのが、腹筋と体幹を同時に動かせる簡単エクササイズ【サイドシザース】。脚の開閉をゆっくり繰り返すだけで、お腹全体が刺激され、くびれづくりを後押しします。
サイドシザース
（１）仰向けの姿勢になって手のひらを床に向けた状態で両腕を体側に置き、背中をやや浮かせて両脚を開く
（２）開いた脚を上下位置を変えながら交差させて閉じて開くをゆっくり繰り返す
これを“１日あたり10回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「両脚の位置を床スレスレにして実践すること」がポイント。両脚の位置が床に近い程、腹筋や体幹を強化する効果をより高めることができます。また、脚の動作を「できるだけゆっくり行うこと」もポイントです。動きはシンプルでも、体幹がしっかり働くことで腰まわりの印象は少しずつ変わっていきます。ぜひ無理のない範囲で続けていきましょう。＜エクササイズ監修：コシバフウタ（トレーナー歴３年）＞
