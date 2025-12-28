「前の結婚と比べてしまう…」そんな時に思い出したい“視点の整え方”
再婚を考えるとき、どうしても“一度目の結婚”と比べてしまう女性は少なくありません。過去の経験があるからこそ慎重になる反面、「また同じことになったら…」という不安も生まれがち。でも、比較は悪いことではなく、“どう使うか”で心の軽さが変わるものです。そこで今回は、過去に縛られすぎないための視点の整え方を紹介します。
比較してしまうのは「慎重に選びたい」という気持ちの表れ
前の結婚生活を思い返すのは、自分を守りたい気持ちの表れでもあります。「また同じ失敗をしたくない」という本能的な反応であり、悪いことではありません。それに過去の経験は、未来の選択をより丁寧にするための材料になるのです。
相手を「前のパートナーの基準」で見ないようにする
比較が苦しくなるのは、“相手を前のパートナーの基準で見始めたとき”。似ている部分に敏感になったり、過去のトラウマに結びつけてしまったりすると、現在の関係が歪んで見えやすくなってしまいます。
比べるなら“ダメだった点”ではなく“自分がどう変わったか”
比較は、相手でもなく過去の出来事でもなく、“自分の変化”に目を向けることが大事。前より冷静に話せるようになった、我慢しすぎなくなった、境界線を引けるようになったなど、自分の成長に気づくほど、未来を選ぶための“指標”になります。
誰しも一度目の結婚と比べてしまうのは自然なこと。でも、その際は“今の自分がどう変わったか”にフォーカスしましょう。きっと新しい関係を安心して築くための土台にできますよ。 ※本コンテンツの画像は生成AIで作成しています
