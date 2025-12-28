「連絡が急に増えたり減ったり…」波が激しい男性と距離を置くべき理由
連絡が多い日もあれば、急に既読がつかなくなる日もある…。そんな“波の激しい男性”に心を揺さぶられた経験ありませんか？好かれているのか、それとも気まぐれなのか、判断がつかないまま振り回され続けると、恋愛そのものが疲れてしまうもの。そこで今回は、連絡のテンポが安定しない男性と距離を置くべき理由を解説します。
連絡のムラは「男性の都合」が中心になりやすい
毎日のペースが極端に変わる男性の多くは、気持ちよりも“自分のタイミング”を優先しがち。余裕のある時だけ急に距離を縮め、忙しくなるとすっと引いていく。その繰り返しが続くと、相手の生活リズムは整っても、あなたの気持ちは落ち着きません。
「好意」ではなくテンションで動いている場合がある
毎日連絡をくれたかと思えば、突然３日間無反応。そんな温度差が続く場合、恋心よりも“その日のテンション”が行動に直結しているのでしょう。テンション型の男性は、気持ちが盛り上がっている時は積極的ですが、落ち込んだり疲れたりすると、一気に距離が開きやすいものです。
一緒にいると“安心より不安”が増える関係になりやすい
連絡の波が激しい男性に合わせていると、「今日はどっちのモードなんだろう」と常に探りを入れてしまい、心が休まらなくなります。恋愛は本来、気持ちが落ち着く方向に働くものなのに、むしろ不安が大きくなるように。まさに関係のバランスが崩れやすい存在です。
連絡のペースは、その人の恋愛スタンスがはっきり表れる部分。好意があるなら、多少の波はあっても“関係を保つ努力”は見えてくるもの。自分の心が疲れるだけの関係よりも、安心して向き合える男性を選ぶ方が、結果的に恋愛は長く穏やかに続いていきます。 ※本コンテンツの画像は生成AIで作成しています
