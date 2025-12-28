休暇に入ると急に動けない…。大人世代に多い“疲れが一気に出る理由”とは
平日はなんとか乗り切れるのに、休日になると急に体が重くなる。何もする気が起きず、外出どころか家で横になるだけ--そんな状態が続いていませんか。実はこの「休日にドッと疲れが出る」感覚は、大人世代によく見られる傾向です。決して怠けているわけでも、体力が急になくなったわけでもなく、体の使い方や回復の仕組みが変化しているサインと捉えるべきでしょう。
平日は“気力で持たせている”状態になりやすい
仕事や家事に追われる平日は、多少の疲れがあっても気を張って動き続けがち。交感神経が優位な状態が続き、体は常にオンモードで走っています。その間にたまった疲労は感じにくく、自分自身も「まだ大丈夫」と思いがち。ところが休日に入って気が緩むと、張りつめていたスイッチが切れ、一気に疲れが表に出てくることがあります。
休んでいるつもりでも“回復できていない”ことも
休日は長く寝たり、何もせず過ごしたりしているのに、なぜか疲れが取れないなら、体がうまく回復モードに入れていない可能性があります。自律神経の切り替えがスムーズにいかないと、寝ていても深く休めず、だるさが残りやすくなります。また、平日の乱れた生活リズムを休日だけで取り戻そうとすること自体が、体にとっては負担になることもあります。
休日の過ごし方を少し変えるだけで差が出る
対策のポイントは、「一気に休もうとしない」こと。休日の朝も極端に遅く起きず、軽く体を動かしたり、昼間に少し外の光を浴びたりするだけでも、体内リズムは整いやすくなります。また、夜は早めに気持ちをオフに切り替えるなど、小さな調整を意識することが大切です。完全に何もしないよりも、“整える”を意識するほうが、大人世代の体には合っています。
休日に疲れが噴き出すのは、これまで無理をしてきた体からのサイン。自分を責める必要はありません。休日こそ、体を回復させるための“やさしい使い方”を意識してみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：中村チエ（薬剤師）＞ ※本記事の画像は生成AIで作成しています
🌼なんか最近“おばさん化”してるかも？40代以降の見た目に“タンパク質不足”が影響する理由