帰省・集まり・初詣…どこでも好印象。大人が使いやすい「多幸感ピンクメイク」厳選３コスメ
年末年始は誰かに会ったり写真を撮ったりと、表情が注目されるタイミングが増える季節。そんな場面で頼りになるのが、ひと塗りで顔色がぱっと華やぐ“多幸感ピンク”です。甘く見えず大人の肌になじむ色を選べば、自然な血色と柔らかさが加わり、冬のくすみが気になる日でも表情を軽く見せられるはず。そこで今回は、帰省や集まりにも使いやすい“今っぽいピンクメイク”に仕上がるコスメを厳選して３つ紹介します。
透明感がふわっと宿る。マツキヨココカラ限定のピンクアイパレット
まず紹介するのは、人気のmuice × upinkコラボ・マツキヨココカラ限定の４色アイパレット「シャインオンステージアイパレット」。異なる質感を重ねることでまぶたに奥行きが生まれ、儚げな透明感を引き出してくれます。
▲upink「シャインオンステージアイパレット」 全２色（写真はMC02ラベンダーリボン） 各￥1,320（税込）※マツキヨココカラ限定
ふんわり発色のピンクと繊細ラメが光を優しく集め、表情を柔らかくトーンアップ。白みと青みを感じるカラー構成で、特にブルベ肌はより澄んだ印象に仕上がります。しっとり密着する保湿成分入りで、大人のまぶたも乾燥しにくい点が嬉しいポイントです。
柏木由紀監修カラーが優秀。多幸感の出しやすい大人ピンクリップ
続いて紹介するのは、同じく限定コラボのmuice「ちゅるリッププランパー」。MC02“いちごミルキーラテ”はほんのり青みを含むピンクで、どんなメイクにも合わせやすい万能カラー。軽い透け感で唇のくすみを自然に整えてくれるので、初対面の多い帰省シーンにもぴったりです。
▲muice「ちゅるリッププランパー」 全３色 各￥990（税込）※マツキヨココカラ限定
“MC03 ベリベリーシャワー”は大小のラメが入ったオイルリップで、単品でも重ねても使える柔軟性が魅力。ほんの少し重ねただけでもニュアンスが変わるので、予定の多い年末年始に活躍します。
内側からじゅわっと色づく。大人に嬉しいツヤ血色のリキッドチーク
最後に紹介するのは、ウォンジョンヨの「ベアブルームチーク」。肌に溶け込むように色づくリキッドタイプで、自然な多幸感を演出してくれる一本です。
▲ウォンジョンヨ「ベアブルームチーク」 全４色（写真は03シャイピーチ） 各￥1,640（税込）
“03シャイピーチ”は繊細パール入りで、冬の乾燥で元気を失いがちな大人肌にツヤをオン。ほんのりローズを帯びたピンクが品よく馴染み、上気したような自然な血色に導きます。気になる部分がある日はコンシーラーを少量混ぜると、厚塗り感なく仕上げられます。
大人のピンクは「甘すぎず、抜け感がある」ことが成功のカギ。今回の３コスメなら、年末年始のどんなシーンにも自然な華やぎをまとえて、表情をより明るく見せられます。多幸感のあるやわらかいピンクメイクで、年末年始を軽やかに楽しんでくださいね。＜text＆photo：Chami＞
