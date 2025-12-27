遼寧省瀋陽市で開かれた「２０２５グローバル産業インターネット大会」に登場した人型ロボット。（９月６日撮影、瀋陽＝新華社記者／潘碰竜）

【新華社北京12月28日】2025年の中国経済は安定を保ちつつ成長を続け、力強く前進した。経済や社会、生活の分野には多くの注目キーワードが出現した。

人工知能（AI）と産業・社会の融合を目指す「AI＋（プラス）」▼物理的な身体を持つAI「エンボディドAI」▼「人型ロボット」▼中国企業が開発した大規模言語モデル（LLM）「ディープシーク」▼中国の伝統文化を取り入れたファッションやデザイン、消費文化「国潮文創」▼中国の玩具企業ポップマートのアートトイ「LABUBU（ラブブ）」▼国が政策として実施する産業補助金や消費者向けの購入・買い替え補助金「国補」▼海南島で実施された免税政策「離島免税」▼外国人の訪中旅行ブーム「チャイナトラベル」▼低高度の有人・無人機を活用した経済活動「低空経済」▼民間企業が主体となる宇宙開発「商業宇宙」▼AIなど次世代情報技術を活用する「スマート工場」▼「銀髪経済」（シルバー経済）▼新興職業の実像を伝える「新職業物語」−などのキーワードは、レンズを通して生き生きとした姿として捉えられ、中国経済が着実に前進し、質の高い発展を遂げてきたことを力強く示している。

2026〜30年の長期計画「第15次5カ年規画」を展望すると、中国経済は風を受けて波を越え、より広大な未来へと進んでいく。

浙江省杭州市で開かれた第４回世界デジタル貿易博覧会のデジタル・スマート技術未来テーマ展示エリアに設けられた「杭州六小竜（杭州市のハイテク企業６社）」コーナーで、ロボットメーカー杭州宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）が開発した人型ロボットの格闘試合を見る人たち。（９月２５日撮影、杭州＝新華社記者／徐碰）

浙江省杭州市の文三デジタル生活街区で、ディープシークを体験する人たち。（５月４日撮影、杭州＝新華社配信／竜巍）

黒竜江省ハルビン市で開かれた第３４回ハルビン国際経済貿易商談会で、ＡＩを活用した低空経済について説明するスタッフ。（５月１９日撮影、ハルビン＝新華社記者／張濤）

北京市で開かれた第３回中国国際サプライチェーン（供給網）促進博覧会のデジタル科技チェーン展示エリアで、スマートバイオニックハンドを装着してメガネを取り外すスタッフ。（７月１７日撮影、北京＝新華社記者／鞠煥宗）

山東省煙台港で輸出を待つ国産自動車。（９月１４日、ドローンから、煙台＝新華社配信／唐克）

陝西省西安市の西安国際港駅を出発し、アゼルバイジャンの首都バクーへ向かう「中欧班列」（中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車）。（１１月１７日、ドローンから、西安＝新華社記者／邵瑞）

技術試験衛星「楚天２号」１、２号機を搭載し、東風商業宇宙イノベーション試験区から打ち上げられる運搬ロケット「力箭１号遥９」。（１１月９日撮影、酒泉＝新華社配信／汪江波）

江蘇省昆山市で開かれた峰飛航空世界科技デーのイベントで、「水上空港」から離陸する電動垂直離着陸機（ｅＶＴＯＬ）。（１１月２２日撮影、昆山＝新華社記者／方竽）

貴州省貴陽市の映画館で「ナタ魔童の大暴れ」を見る人たち。作品は国内の興行収入記録を塗り替えた。（２月２５日撮影、貴陽＝新華社記者／欧東衢）

北京市で開かれた２０２５年中国国際サービス貿易交易会で、玩具大手の泡泡瑪特国際集団（ポップマート）のブースに展示されたアートトイ「ラブブ」と写真を撮る人。（９月１０日撮影、北京＝新華社記者／侯俊）

浙江省杭州市蕭山区の水田でイネを刈り取る収穫機と遠くを走る高速鉄道列車。（１０月２１日、ドローンから、杭州＝新華社記者／徐碰）

北京市の天壇公園祈年殿の前で記念撮影するオーストラリア人観光客。中国ではビザ免除政策に伴い外国人観光客が増え「チャイナトラベル」熱が高まった。（５月１日撮影、北京＝新華社記者／鞠煥宗）

上海市の観光名所、豫園商城で記念撮影するスペイン人観光客。（７月２１日撮影、上海＝新華社配信／張悦）

黒竜江省ハルビン市のハルビン東駅を出発し、新疆ウイグル自治区のアルタイ地区へ向かう新疆支援シルバー観光列車「竜泰号」の乗客。（５月２１日撮影、ハルビン＝新華社配信／徐率）

山東省青島市李滄区のライブ配信拠点で、家電製品の「国補」政策を紹介する配信者。（６月１７日撮影、青島＝新華社配信／張鷹）

貴州省遵義市で、顧客の家を訪問して衣類を片付ける整理収納士。（７月２日撮影、遵義＝新華社記者／劉続）

重慶市南岸区で、ドローンショーに使う機体を検査するスタッフ。（５月１日撮影、重慶＝新華社記者／黄偉）

海南省三亜市の三亜国際免税城で買い物をする観光客。「離島免税」制度は海南自由貿易港の制度体系の重要な一部であり、国際観光消費センター構築の重要な足掛かりとなっている。（５月２９日撮影、三亜＝新華社記者／金皓原）

重慶市両江新区の自動車メーカー賽力斯集団（セレス・グループ）の工場。（９月１９日撮影、重慶＝新華社記者／王全超）

広西チワン族自治区柳州市北部生態新区のロボット産業パークで、産業用人型ロボットを検査する従業員。（６月１８日撮影、柳州＝新華社配信／黎寒池）

鉄道建設大手の中国中鉄傘下で掘削機などを製造する中鉄工程装備集団（河南省鄭州市）の工場で、シールドマシンのオフライン検査をする作業員。（１１月３日撮影、鄭州＝新華社記者／李嘉南）

河北省秦皇島市海港区のグルメスポット「秦皇小巷」で、ダンスパフォーマンスを見る人たち。（５月３日撮影、秦皇島＝新華社配信／曹建雄）

拉林鉄道（西蔵自治区ラサ−ニンティ）のニンティ区間を走る高速鉄道列車「復興号」。（４月２日撮影、ニンティ＝新華社記者／丁増尼達）