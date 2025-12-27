写真で見る中国経済のキーワード
【新華社北京12月28日】2025年の中国経済は安定を保ちつつ成長を続け、力強く前進した。経済や社会、生活の分野には多くの注目キーワードが出現した。
人工知能（AI）と産業・社会の融合を目指す「AI＋（プラス）」▼物理的な身体を持つAI「エンボディドAI」▼「人型ロボット」▼中国企業が開発した大規模言語モデル（LLM）「ディープシーク」▼中国の伝統文化を取り入れたファッションやデザイン、消費文化「国潮文創」▼中国の玩具企業ポップマートのアートトイ「LABUBU（ラブブ）」▼国が政策として実施する産業補助金や消費者向けの購入・買い替え補助金「国補」▼海南島で実施された免税政策「離島免税」▼外国人の訪中旅行ブーム「チャイナトラベル」▼低高度の有人・無人機を活用した経済活動「低空経済」▼民間企業が主体となる宇宙開発「商業宇宙」▼AIなど次世代情報技術を活用する「スマート工場」▼「銀髪経済」（シルバー経済）▼新興職業の実像を伝える「新職業物語」−などのキーワードは、レンズを通して生き生きとした姿として捉えられ、中国経済が着実に前進し、質の高い発展を遂げてきたことを力強く示している。
2026〜30年の長期計画「第15次5カ年規画」を展望すると、中国経済は風を受けて波を越え、より広大な未来へと進んでいく。