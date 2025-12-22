【トランスフォーマー ミニチュアパッケージコレクション２】 2026年1月中旬 発売予定 価格：1回300円

「ロディマス コンボイ」

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「トランスフォーマー ミニチュアパッケージコレクション２」を2026年1月中旬に発売する。価格は1回300円。

本商品は、「トランスフォーマー」の玩具初期パッケージをミニチュア化したガチャ第2弾。商品化にあたり当時の玩具パッケージを徹底リサーチし、出来る限り当時のパッケージに近いデザインが再現されている。

第2弾では「ロディマス コンボイ」、「ウルトラマグナス」、「メトロフレックス」、「スタースクリーム」、「サイクロナス」、「サウンドウェーブ」の6種類がラインナップ。ボールチェーン仕様なのでバックやポーチなどにも付けられる。

「ウルトラマグナス」

「メトロフレックス」

「スタースクリーム」

「サイクロナス」

「サウンドウェーブ」

【トランスフォーマー ミニチュアパッケージコレクション２】

サイズ：本体 約45～58mm

材質：本体：PS、シール：PET、箱：紙

※諸事情により、細部が当時のオリジナルデザインと異なる箇所がございます。

(C)TOMY 「トランスフォーマー」「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの登録商標です。