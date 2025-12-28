冬のおうち時間を可愛く過ごす【ジェラート ピケ】アニマルシリーズに注目♡

ルームウェアはちょっぴり甘めにしたい派必見♡

ジェラート ピケのルームウェアから、可愛すぎるアニマルモチーフが続々登場♡DOG、CAT、BEARなど癒されるキュートな柄に注目です。

DOG

【USAGI ONLINE限定】メレンゲDOG ジャガードプルオーバー＆ロングパンツセット

愛くるしいレンゲドッグ柄が、ふわふわのニットになってUSAGI ONLINE限定で再登場。オーバーサイズでゆったり着られるプルオーバーとパンツのセットで冬にぴったりです。カラーごとに異なる犬種にも注目♡

スカーフDOG柄ロングパンツ

スカーフとサングラスでおしゃれしたDOG柄がキャッチーなロングパンツ。両脇と後ろポケット付きなので、可愛いだけでなく実用性も抜群です。同シリーズのロンTはもちろん、手持ちのトップスと合わせてコーデを楽しめます。

【USAGI ONLINE限定】メレンゲDOG ジャガードフードワンピース

おうち時間を可愛く過ごすのにぴったりなワンピース。1枚で楽に着られるゆったりシルエットがポイント。ふんわり肌あたりがよく、着心地の良さも魅力です。デイリー使いや、友達や彼とのお泊まりなどのシーンにもオススメ。

CAT

CAT総柄キャミワンピース

オールシーズン活躍するカットソーキャミワンピース。冬はカーデやプルオーバーを重ねるなどコーデのアレンジを楽しめます。黒猫の総柄でどの角度から見ても猫だらけ♡猫好きの方にはたまらない威嚇ポーズまで、表情豊かな猫柄です。

BEAR

【Steiff】パウダーネップジャガードプルオーバー

ほどよい弾力感のもっちりニット。テディベアで有名なSteiffとgelato piqueがお届けするコラボレーション。クリーム、ピンク、グリーンの3色をご用意しています。同シリーズのパンツやソックスなどもあるのでシリーズで集めるのも楽しそう♡

【HOLIDAY】スキーベアジャガードプルオーバー

ホリデー感漂うベアモチーフのルームウェア。雪山をスキーして、大切な人にプレゼントを運ぶベアをパネルで大胆に表現したプルオーバー。

シーズンムードたっぷりで人とかぶりにくいので、友達へのギフトにもオススメです。