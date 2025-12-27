レインボーの池田直人が、下積み時代に俳優からマウントを取られたエピソードを告白。バカにしたような態度で「フォロワー何人？」などの言葉を投げかけられたと明かす場面があった。

【映像】「フォロワー何人？」俳優からの衝撃マウント

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。

この日は、さまざまなハラスメントでキレづらくなった世の中に、史上最強のブチギレ軍団がベストなキレ方をアドバイスする「行列のできるブチギレ相談所 史上最強のブチギレ軍団キレ納めSP」が放送。相談員として、永野、アンジャッシュの渡部建、ダウ90000の蓮見翔、カーネーションの吉田結衣が登場。キレたいのに我慢してしまうゲストに、そいつどいつの市川刺身、さや香（新山、石井）、上原わかなが出演した。

相談者は、レインボーの池田直人。今や、女子高生が選ぶ好きな芸人ランキング4位に輝く人気芸人だが、ブレイク前にはブチギレられなかったエピソードがあるという。

それは、まだ池田がバイトをしていた下積み時代の話。ディレクターから「女の子と飲んでいるから来い」と誘われ、渋谷のカラオケに出向いたという池田。するとそこには、「顔見たことあるかな？くらいの役者さんがいた」という。池田が挨拶をするも、俳優は無視をして女性を口説き続けていたそうだ。池田が距離を縮めようと「ドラマで見たことがあります」と話しかけるも、俳優は「フォロワー何人？」という衝撃的な言葉を返してきたという。

池田が「3000人くらい」と答えると、俳優は「俺、20万人」とのけ反り、その場にいた女子たちは「すご〜い」と大盛り上がり。池田は、その場をどうにかしたいと思い頑張ったそうだが、すべての行動をすかされてしまったことを明かした。

その後、トイレでその俳優のSNSを調べると、そこには目を疑うような投稿が！なんと、すでに就寝したかのように、アロマキャンドルを片手にもったかわい子ぶった写真とともに「みんなおやすみなさ〜い、アロマキャンドル癒される」とコメントしていたという。池田は「みんなにはかわい子ぶって、女子と飲み会してるやんって思って。どうしたらよかったんかな」といまだにもやもやしていることを告白した。