永野が「最も意味のない仕事だと思う」と日本からなくなってほしいと思う仕事を告白し、千鳥のノブが「そんなことないわ！」とツッコミを入れるシーンがあった。

【映像】永野が日本からなくなってほしい仕事

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。

この日は、さまざまなハラスメントでキレづらくなった世の中に、史上最強のブチギレ軍団がベストなキレ方をアドバイスする「行列のできるブチギレ相談所 史上最強のブチギレ軍団キレ納めSP」が放送。相談員として、永野、アンジャッシュの渡部建、ダウ90000の蓮見翔、カーネーションの吉田結衣が登場。キレたいのに我慢してしまうゲストに、そいつどいつの市川刺身、さや香（新山、石井）、上原わかなが出演した。

レインボーの池田直人が、俳優から飲み会でマウントを取られたという相談をした際のこと。

永野は「キレる」としたうえで、「僕は邦画なんて見たいんですから。邦画なんて面白くもなんともないですから」と衝撃的な発言をした。渡部が「全部？」と驚いて聞くと、「はい。全部面白くないです」と回答し、「邦画は映画じゃないです」と言い放った。

その理由として永野は「外国人を見たいです。お金を払って。英語を聞きながら、コンプレックスを感じながら、日本語訳を見るのが映画」と持論を展開。さらに「日本の俳優って、最も意味のない仕事だと思う」と発言し、ノブは「そんなことない！」とツッコミ。しかし永野は「極東の島国で170センチ台の恋愛を見たくない。180センチの恋愛からスタートでしょ」と独特な意見を披露した。

最終的に永野は「俳優って、この5年くらいでなくなればいいと思ってる」と、日本の俳優はいらないと発言し、「ハリウッド俳優はずっといてほしい。背が高いから」と締めた。