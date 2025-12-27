秋篠宮ご夫妻の次女・佳子さまが、29日、31歳の誕生日を迎えられました。

【映像】佳子さま 31歳の誕生日を迎える

31歳の誕生日にあたり、宮内庁は、佳子さまが、12月上旬にお住まいのある赤坂御用地をインスタントカメラを持って散策される映像を公開しました。

宮内庁によりますと、佳子さまは、今年、都内で行われた行事に77回、地方には12回出向い、2022年以降ではそれぞれ最多となりました。

6月には日本との外交関係樹立130周年を記念する式典などに出席するため、ブラジルを訪問されました。11月には、聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック」の開会式や結団式などに出席し、手話でお言葉を述べられました。

また、戦後80年の今年は、紀子さまと広島県を訪れて供花されたほか、ご一家で原爆投下に関する展示や戦時下の子供をテーマにした美術展を視察されました。

佳子さまは、世界各地の争いによる苦しみについて考え続けることの大切さを改めて感じ、平和への思いを一層強くされたということです。

29日、天皇皇后両陛下と上皇ご夫妻をそれぞれ訪ねて誕生日の挨拶をされる予定です。（ANNニュース）