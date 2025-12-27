神戸のFW宮代大聖（25）が、スペイン2部ラスパルマスに移籍する可能性が浮上していることが28日までに分かった。複数の関係者によれば既に正式オファーが出ているという。

宮代は下部組織でプレーした川崎Fとクラブ初の高校3年生でプロ契約。その後は期限付き移籍で技術を磨き、神戸に完全移籍した24年には自身初の2桁得点。チームのリーグ連覇に大きく貢献した。無冠に終わった今季もチーム最多11得点。7月のE―1選手権ではA代表デビューを飾った。

カナリア諸島が本拠地のラスパルマスは現在2部で首位ラシンと勝ち点3差の2位と好調。指揮官はレアル・マドリードの下部組織出身で、エスパニョールでは元日本代表MF中村俊輔氏とプレーした経験も持つ元スペイン代表FWのルイス・ガルシア監督（44）が務めている。チームは1年での1部復帰へ、FWほかインサイドハーフとしても力を発揮する宮代の得点力に期待を寄せているという。神戸との契約を残しているため移籍金が発生。宮代の決断に注目が集まる。

◇宮代 大聖（みやしろ・たいせい）2000年（平12）5月26日生まれ、東京都港区出身の25歳。川崎Fアカデミーで育ち、18年にプロ契約。J2山口や徳島、鳥栖で武者修行を重ね、23年に川崎Fに復帰。24年に神戸へ完全移籍し、リーグ戦32試合11得点でリーグ連覇と天皇杯制覇に貢献。19年U―20W杯出場。1メートル78、74キロ。利き足は右。