¤ª¤®¤Ì¤ÞX¤Î¥¥óÆù¥Þ¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¡ÚÂè52´¬ÊÔ¡Û¡ÁÄ¶¥ÉÇ÷ÎÏ¥Ñ¥ï¡¼ÂÐ·è!! ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥Þ¥óVS¥¬¥ó¥Þ¥ó!!¡Á
¡Ø½µ¥×¥ì¡ÙÉü³è¥·¥ê¡¼¥º¡¢JC¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù52´¬¤ò¤ª¤®¤Ì¤ÞX¤¬¥ì¥Ó¥å¡¼!!
àµö¤µ¤ì¤¶¤ëÀ¤³¦¼ù¡í¡Ê¥¢¥ó¥Õ¥©¡¼¥®¥Ö¥ó¡¦¥æ¥°¥É¥é¥·¥ë¡Ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÀµµÁÄ¶¿Í¤È°ËâÄ¶¿Í¤ÎÏ¢¹ç·³¡Ê¥É¥ê¡¼¥à¥ê¡¼¥°¡ËVS´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄ¡Ê¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ë¤Î¿·¤¿¤Ê·ãÆ®¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ëÂè52´¬¡ª Î¾¿Ø±Ä¤ÎÎÏ¤ÈÎÏ¡¢µ»¤Èµ»¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦»àÆ®¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¥óÆùÀ±¤ÎÎò»Ë¤Î°ìËë¤¬Ë½¤«¤ì¤Þ¤¹...¡ª
¡ü¥¥óÆù¥Þ¥ó52´¬
¥ì¥Ó¥å¡¼Åê¹Æ¼ÔÌ¾¡¡¤ª¤®¤Ì¤ÞX¡ÚÂç·¿Ä¶¿Í¤ÎÂç·ãÆÍ¡ª¥¬¥ó¥Þ¥ó¹¶Î¬Ë¡¤È¤Ï..!?¡Û
¤¤¤¤Ê¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢³§ÍÍ¤Ï¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ËÁÆ¬¤Ë¤¢¤ë¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¾Ò²ð¡×¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤ª¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡Ä¹´üÏ¢ºÜ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤À¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤Èô¤Ð¤·¤Á¤ã¤¤¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀµµÁÄ¶¿Í·³¡¢°ËâÄ¶¿Í·³¡¢´°àú¡Ê¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡ËÄ¶¿Í·³¡¢»°¿Ø±Ä¤Î¸½Â¸ÀïÎÏ¤¬°ìÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢ÀµµÁ¡¢´°àú¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤ä¤ä¼êÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ËâÄ¶¿Í·³¤¬¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´¬¤«¤éËÜ³ÊÅª³«Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢àµö¤µ¤ì¤¶¤ëÀ¤³¦¼ù¡í¡Ê¥¢¥ó¥Õ¥©¡¼¥®¥Ö¥ó¡¦¥æ¥°¥É¥é¥·¥ë¡Ë¤Ç¤Î·èÀï¤ò¸«ÆÏ¤±¤ëÁ°¤Ë¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤µ¤ÆÁ°´¬¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¡¢°ËâÄ¶¿Í¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥Þ¥ó¤È´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄ"´°àú¡¦¼¿¼°¡Ê¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥»¥Ö¥ó¥¹¡Ë"¥¬¥ó¥Þ¥ó¤ÎÆ®¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥Þ¥ó¤Î¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ö¡¼¥Ä¡×¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ü¥Ç¥£¥¢¥¿¥Ã¥¯¡×¡¢¥¬¥ó¥Þ¥ó¤Î¡Ö¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¡×¡Ö¥Õ¥£¥¹¥È¥É¥í¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¡¢Âç·¿¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÏµ»¤Î±þ½·¤Ï¸«¤´¤¿¤¨¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Ç¤¹¤Í¡ª
Âçµ»¤ò¤«¤±¤Æ¤ÏÊÖ¤·¡¢ÊÖ¤·¤Æ¤Ï¤«¤±¤È¡¢½øÈ×¤«¤é¥ê¥ó¥°¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¥ÉÇ÷ÎÏ¥Ð¥È¥ë¤òÅ¸³«¡ª
¤½¤Î¸å¤Î·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤ÇÎôÀª¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤ÎÄøÅÙ¤ÇÎÏÉé¤±¤·¤Æ¤Ï¡Ê¥¬¥ó¥Þ¥ó¤ËÇÔ¤ì¤¿¡Ë¥¹¥Ë¥²¡¼¥¿¡¼¤ÎÌÌÌÜ¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¬¥ó¥Þ¥ó¤Ï¡ÖÃ¯¤À¤½¤ì¤Ï¡©¡×¤È¡¢¥¹¥Ë¥²¡¼¥¿¡¼¤Î¤³¤È¤ò°ìÀÚµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿...¡ª ¥¹¥Ë¥²¡¼¥¿¡¼¤Ï°ËâÏ»µ³»Î¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ°ìÅÙ¤Ï¥¥óÆù¥Þ¥ó¤ò»à¤Ë»ê¤é¤·¤á¡¢¤µ¤é¤Ë7¿Í¤Î°ËâÄ¶¿Í¤Î¶µ´±Ìò¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤ÎÄ¶¿Í¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤ÈÆ®¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Öµ²±¤Ë¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤ë¥¬¥ó¥Þ¥ó¤ÎÐþ´ßÉÔÂ½¡Ê¤´¤¦¤¬¤ó¤Õ¤½¤ó¡Ë¤Ê°ìÌÌ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤ÇÆ®»Ö¤òÌÔ¡Ê¤¿¤±¡Ë¤é¤»¤Þ¤¹¡£
Á°´¬¤Î½ªÈ×¤ä¥¹¥Ë¥²¡¼¥¿¡¼Àï¤Ç¤â¸«¤»¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¬¥ó¥Þ¥ó¤Î¥¨¥ë¥¯¥Û¥ë¥ó¤Ï²óÅ¾¤·¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤ò¶´¤ó¤À¤ê¤È¤«¤Ê¤ê±þÍÑ¤¬Íø¤¯¥Ä¥Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥Þ¥ó¤Î¥í¥ó¥°¥Û¡¼¥ó¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Á´¿È¤Î½ý¤ò±¦¤Î¥í¥ó¥°¥Û¡¼¥ó¤Ë½¸¤á¡¢¼ÍÄøµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥¬¥ó¥Þ¥ó¤Î¶»¤òÆÍ¤»É¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥ó¥°¤Î²¼¤ËÀø¤ê¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¤Î¡Ö°Ëâ»¦Ë¡¥Ç¥Ó¥ë¥·¥ã¡¼¥¯¡×¤È¡¢±ýÇ¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²û¤«¤·µ»¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤¹¡ª
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥¥óÆù¥Þ¥ó¤òÂç¤¤¤Ë¶ì¤·¤á¤¿°Ëâ»¦Ë¡¡ª¤µ¤¹¤¬¤Î¥¬¥ó¥Þ¥ó¤â½ý¤òÉé¤¦¤¬...!?
¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¬¥ó¥Þ¥ó¤ÏÇ÷¤ê¤¯¤ë¥í¥ó¥°¥Û¡¼¥ó¤ò¡¢Çò¿Ï¼è¤ê¤ÎÍ×ÎÎ¤ÇÆñ¤Ê¤¯°ú¤Ã¤³È´¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤ÆÆ±¤¸µ»¤Ç¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥¥óÆù¥Þ¥ó¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¼«Ê¬¤ÎÏÓ¤Ë¥Ä¥Î¤ò¿©¤¤¹þ¤Þ¤»¤Æ¤«¤é¤Î°ìËÜÇØÉé¤¤¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«ÂÐ½è¤·¤Þ¤·¤¿¤¬...¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë´°àú¤Ê¹¶Î¬Ë¡¤Ç¤¹¡ª ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤«¤é°ú¤Ã¤³È´¤«¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡¢¤È¤¦¤È¤¦¥¬¥ó¥Þ¥ó¤¬·«¤ê½Ð¤¹¡Ö¥¨¥ë¥¯¥Û¥ë¥ó¡¦¥·¥¶¡¼¥º¡×¤Î±Â¿©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¡Ö¥¨¥ë¥¯¥Û¥ë¥ó¡¦¥·¥¶¡¼¥º¡×¤«¤é¤Î¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Þ¥ó¥º¥¥ã¥ê¡¼¡×¡¢¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤Î¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤¤³¤È¡ª¡¡¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥Þ¥ó¤Û¤É¤ÎµðÂÎ¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç»æÉ÷Á¥¤Î¤è¤¦¤Ë¶õÃæ¤òÉº¤¤¡¢ºÇ¸å¤ÏÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸ÅÂå¥ê¥ó¥°¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë...¡ª¡¡¥Ç¥£¥¹¡¦¥¤¥º¡¦¥¢¡¦¥ÉÇ÷ÎÏ¥Ñ¥ï¡¼¡ª¡ª¡¡¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤òÁö¤ë¾×·â¤¬¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¼«Ê¬¤Î»Ø¤Ë¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë´¶³Ð¤Ï¡¢¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
°Ëâ¾·³ÍÍ¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ª¸ÀÍÕ...!! ¤â¤Ï¤äÇÔËÌ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤!!
ÃÏ¤Ù¤¿¤ËÇç¤¤¤Ä¤¯¤Ð¤ê¡¢¥À¥¦¥ó¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç´ñÌ¯¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç»î¹ç¤ò°µÅÝÅª¤Ë¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¥¬¥ó¥Þ¥ó¤¬¡¢¤½¤Îà¿¿´ã¡Ê¥µ¥¤¥¯¥í¥×¥¹¡Ë¡í¤Ç¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥Þ¥ó¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤¬¤Þ¤ÀÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡½¡½¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡¢¼ê¤òÈ´¤¤¤ÆÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¿©¤ï¤º¡Ö¥¦¥½¤Ä¤¡×¤ÈÇÍÅÝ¤¹¤ë¥¬¥ó¥Þ¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ï¥¬¥ó¥Þ¥ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
ÆÉ¼Ô¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥Þ¥ó¤¬³Ê¾å¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¼ê¤òÈ´¤¯¤è¤¦¤ÊÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤È¤Æ¤â»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢ÁÐÊý¤Î¼çÄ¥¤Ï¿©¤¤°ã¤¦¤Î¤«¡©¡¡¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥Þ¥ó¤Î»Õ¤Ç¤¢¤ë°Ëâ¾·³¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èà¤ÈÂÐÀï·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥¦¥©¡¼¥º¥Þ¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¥óÆù¥Þ¥ó¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥óÆù¥Þ¥ó¤ÏÀ¼¹â¤Ë¶«¤Ó¤Þ¤¹¡¢¼«Ê¬¤¬¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥Þ¥ó¤ÈÆ®¤Ã¤¿»þ¤Ë¤â¤Ã¤È¤âÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï°Ëâ»¦Ë¡¤ò¶î»È¤·¤¿¥é¥Õ¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¥Õ¥§¥¢¤ËÆ®¤Ã¤¿¥é¥¹¥È3Ê¬´Ö¤À¤Ã¤¿¡½¡½¤È¡£
¤Ä¤Þ¤ê°ËâÄ¶¿Í·³¤Ë¥Ò¡¼¥ë¥¿¡¼¥ó¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥Þ¥ó¤ÏÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«¤é¤ÎÇ½ÎÏ¤ËÀ©¸Â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»À¤¤¤â´Å¤¤¤âÌ£¤ï¤¤¡¢ÀµµÁ¤È°¤òÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤¿¼Ô¤Ë¤³¤½¤Ç¤¤ë¿¿¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¤òÈà¤Ï¤Þ¤À»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥Þ¥ó¤ÏÃéµÁ¸Î¤Ë°Ëâ»¦Ë¡¤ò¼Î¤Æµî¤ë¤³¤È¤òí´í°¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç»î¹ç¤òÀÅ´Ñ¤·¤Æ¤¤¤¿°Ëâ¾·³¤¬·ãÎå¤òÈô¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¾·³¤Î¸ÀÍÕ¤ò°Õµ¤¤Ë´¶¤¸¤¿¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿¿¤ÎÎÏ¤ò²òÊü¤·¤Þ¤¹¡£Ã¯¤â¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥Þ¥ó¤ÎÌÔ¹¶¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄ¡ª¡¡¤Õ¤¿¤ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏÊø¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¬¥ó¥Þ¥ó¤Ï´À¤Ò¤È¤ÄÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥Þ¥ó¤Î¥í¥ó¥°¥Û¡¼¥ó¤ò¤à¤ó¤º¤ÈÄÏ¤à¤È¡¢·Ú¡¹¤ÈÊÒ¼ê¤Ç¤Ö¤ÁÀÞ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤Ï½é¤á¤Æ¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤¿»þ¡¢¡Ö¤¤¤ä...ÀäÂÐ¤Ë¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥Þ¥ó¤¬³èÌö¤¹¤ë¥¿¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡ª ¤Ê¤ó¤Ç¤½¤Ã¤Á¤¬ÌµÁÐ¤·¤Æ¤ë¤Î!?¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ëµ¬³Ê³°¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¡¢¤³¤¤¤Ä¡ª¡ª
Á´ÆÉ¼Ô¤¬ÀäË¾¤·¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¡£¤³¤ó¤Ê¥Ð¥±¥â¥Î¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤Î¤«!?
¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥Þ¥ó¤âÉé¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¬¥ó¥Þ¥ó¤Ï²¿ÅÙ¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥Þ¥ó¤ò½ù¡¹¤Ëµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¤¸¤á¡¢ËÉÀï°ìÊý¤À¤Ã¤¿Æ®¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç°Í§¤È¥±¥ó¥«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍðÀï¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÏ¤ò²òÊü¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥Þ¥ó¤È¤ÎÆ®¤¤¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤à¥¬¥ó¥Þ¥ó¡£¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥Þ¥ó¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤òÂÔ¤Ä¤¬!?
¤½¤ó¤Ê·ãÆ®¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥Þ¥ó¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¡Ö¤Ê¤¼à¿¿´ã¡í¡Ê¥µ¥¤¥¯¥í¥×¥¹¡Ë¤ÇÄ¶¿ÍïåËâ¤ò¸«¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¥¬¥ó¥Þ¥ó¤Ï½é¤á¤Æ¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£Æ°ÍÉ¤ò¸ç¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢±üµÁ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¨¥ë¥¯¥Û¥ë¥ó¡¦¥Æ¥ó¥Ú¥¹¥È¡×¤Ç·èÃå¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
É¸Åª¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥Þ¥ó¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢Ä¶¿ÍïåËâ¤³¤Èà¤¢¤ä¤Äá¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¿òÇÒ¤·¤¿à¤¢¤ä¤Äá¤¬¿ô²¯Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤É¤ì¤Û¤É½¹°¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê²Ì¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤òÄ¾»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¥¬¥ó¥Þ¥ó¤Ï¡¢¿¿·õ¾¡Éé¤ÎºÇÃæ¤ÇÂÐÀïÁê¼ê¤«¤éÌÜ¤ò°ï¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤»¤¤¤Çµ»¤ÎÈ¯Æ°¤¬°ì½ÖÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥Þ¥ó¤Î¿·±üµÁ¡Ö¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¡¦¥®¥¬¥Ö¥é¥¹¥¿¡¼¡×¤òÈïÃÆ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿¿¼Â¤ò¸«Æ©¤¹à¿¿´ãá¡Ê¥µ¥¤¥¯¥í¥×¥¹¡Ë¤ò»ý¤Á¡¢±³µ¶¤ê¤ò´÷¡Ê¤¤¡Ë¤ß·ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¬¥ó¥Þ¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤â¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Î¿´¤Ë±³¤òÅÇ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¨¥ë¥¯¥Û¥ë¥ó¤òÊ´¡¹¤ËºÕ¤«¤ì¡¢¡Ö¥É²¼Åù¡×¤È¸«²¼¤·¤¿Ä¶¿Í¤ËÇÔËÌ¤·¤¿¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¬¥ó¥Þ¥ó¤ÎÌÜ¤Ï¼Â¤Ë²º¤ä¤«¤Ç¤·¤¿¡£»öÀÚ¤ì¤ëÀ£Á°¡¢¥¬¥ó¥Þ¥ó¤Ï¼«Ê¬¤òÂÇ¤ÁÅÝ¤·¤¿Ä¶¿Í¤ÎÌ¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç½é¤á¤ÆÍ§¤À¤Á¤¬¤Ç¤¤¿»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¥é¥¥é¤ÈÆ·¤òµ±¤«¤»¤Æ¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢·ãÆ®¤Î°ì¤Ä¤Ë½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¸å¤ÏÊü¿´¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢ÃÄÂÎÀï½éÀï¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Ì¾¾¡Éé¤Ç¤¹...¡ª¡ª¡Ú¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥óÂÐ¥Í¥á¥·¥¹¡¢Ä¶¿Í³¦¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥óÂÐ·è!!¡Û
¼¡¤Ê¤ë»î¹ç¤Ï¥µ¥¤¥Õ¥©¥ó¥ê¥ó¥°¤Î£²³¬¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÀµµÁÄ¶¿Í¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥óVS´°àú¡¦ÌµÎÌÂç¿ô·³¥Í¥á¥·¥¹¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Î°ø±ï¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÀõ¤¤¤Û¤¦¤Ç¡¢ÂÐÀï¥«¡¼¥É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë°ìÈÖ°Õ³°¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½»î¹ç¤Î¹ÔÊý¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Á´¤¯Í½ÁÛ¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£Àè¤Û¤É¤Î»î¹ç¤¬¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥ÉÇ÷ÎÏ¥Ð¥È¥ë¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤Á¤é¤Î»î¹ç¤Ï¥Á¥§¥¹¤ä°Ï¸ë¤ò×Ç×Ê¡Ê¤Û¤¦¤Õ¤Ä¡Ë¤È¤µ¤»¤ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¼ÂÎÏ¤òÀÅ¤«¤Ë¸«Äê¤á¤ë½Â¤¤¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤µ¤ËÙÉ¹³¾õÂÖ...¡ª¸ß¤¤¤Î¼ÂÎÏ¤¬¸ß³Ñ¤Ê¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë!!
¤½¤Î¸å¡¢Æ®¤¤¤ÎºÇÃæ¤Ë¥Í¥á¥·¥¹¤¬¥¥óÆùÂ²¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Í¥á¥·¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èà¤Ë¤ÏÅ·ºÍ¤ÈÌ¾¹â¤¤·»¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Í¥á¥·¥¹¤Ï¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë¤Û¤É¤ÎºÍÇ½¤¬¤¢¤ê¡¢13ºÐ¤Ë¤·¤Æ¥¥óÆùÂ²¤ÎÈë±üµÁ¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡¦¥¹¥Ñ¡¼¥¯¡×¤ò½¬ÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤³¤È¤«¤é¹ñ²È¤¬´í¸±°·¤¤¤·¡¢¥Í¥á¥·¥¹¤òÃÏ²¼¿¼¤¯¤Ë¤¢¤ëÃÏ²¼Ï´¤ËÍ©ÊÄ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¹ñÌ±¤Ï¥Í¥á¥·¥¹¤ÎÂ¸ºß¤ò¸ì¤ë¤À¤±¤Ç½Åºá¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿...¡£
¥Í¥á¥·¥¹¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÌ±¤ËÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î»Ñ¤â...
Îò»Ë¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï°Ç¤¬¤¢¤ê¡¢°ì²È¤ÎÈË±É¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Í¥á¥·¥¹¤¬¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»ö¼Â¤Ê¤Î¤«¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Èà¤Î»Ø¤¹¡Ö·»¡×¤³¤½¡¢¥¥óÆù¥Þ¥ó¤ÎÁÄÉã¤ËÅö¤¿¤ë¿ÍÊª¡¢¥¥óÆùÀ±Âè56ÂåÂç²¦¤Î¥¥óÆù¥¿¥Ä¥Î¥ê¤Ç¤·¤¿...¡ª
...¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¼¡´¬¤Ø¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥á¥·¥¹¤¬¸ì¤ë¥¥óÆùÂ²¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿¡Ö°Ç¤ÎÎò»Ë¡×¤ÎÂ³¤¤È¤Ï¡© ¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥óÂÐ¥Í¥á¥·¥¹¤ÎÆ®¤¤¤Î¤æ¤¯¤¨¤Ï...!?
¼¡²ó¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ü¤³¤ó¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª
¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤Î»î¹ç¤òÆ±»þÊÂ¹Ô¤Ç¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ç»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÄ¶¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÆ®¤¤¤Ç¤â¡¢¥á¥¤¥ó¤Î»î¹ç°Ê³°¤ÎÅ¸³«¤¬»þÀÞ¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î¥ê¥ó¥°¤ÎÄ¶¿Í¤¿¤Á¤¬»ÏÁÄÁê¼ê¤È¸ß³Ñ¡¢¥Æ¥ê¡¼¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥Þ¥óÁê¼ê¤ËÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤ëÃæ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥Ö¥í¥Ã¥±¥óJr.¤À¤±¤¹¤Ç¤Ë¥µ¥¤¥³¥Þ¥ó¤Ë²¡¤µ¤ìµ¤Ì£¤Ç¤¹¤´¤¯¿´ÇÛ¤Ç¤¹...¡£
¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥«¥á¥é¤¬¸þ¤¤¤¿½Ö´Ö¤¬°¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬...Âç¾æÉ×¤À¤è¤Í¡¢¥Ö¥í¥Ã¥±¥óJr.¡ª¡©
¡ü¤ª¤®¤Ì¤Þ£Ø¡ÊOGINUMA X¡Ë
1988Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô½Ð¿È¡£Ì¡²è²È¡¢¾®Àâ²È¡£2019Ç¯Âè91²óÀÖÄÍ¾Þ¤Ë¤ÆÆ±¾Þ29Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëºÇ¹â¾Þ¡ÖÆþÁª¡×¤ò³ÍÆÀ¡£21Ç¯¡Ø¥¸¥ã¥ó¥×£Ó£Ñ¡¥¡Ù£²·î¹æ¤è¤ê¡ØÆæÈø²òÈþ¤ÎÇúÎö¿äÍý!!¡Ù¤òÏ¢ºÜ¡£¾®Àâ²È¤È¤·¤Æ¤Î´é¤â»ý¤Á¡¢¡ØÃÏ²¼·Ý¿Í¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÄ¶¿ÍÊç½¸¤Ø¤Î±þÊçÄ¶¿Í¤¬ºÎÍÑ¡ÊJC67´¬¼ýÏ¿Âè263ÏÃ¡Ë¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤â»ý¤Ä¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¡£¸¶ºî¼Ô¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¾Ð¤¦¥Í¥á¥·¥¹¡½µ®Êý¤À¤±¤ÎÉü½²¡½¡Ù¤¬¡ØÌ¡²è¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¾®Àâ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó »Í¼¡¸µ»¦Ë¡»¦¿Í»ö·ï¡Ù¡¢¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó °ËâÄ¶¿ÍÇ®³¤Î¹¹Ô»¦¿Í»ö·ï¡Ù¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ
