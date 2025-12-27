秋篠宮家の次女佳子さまは２９日、３１歳の誕生日を迎えられた。

今年は戦後８０年にあたり被爆地・広島で慰霊したほか、被災地やハンセン病療養所に足を運び、ブラジルでは日系人と交流を重ねられた。国内外での活動を支えてくれた人々に感謝されているという。

宮内庁によると、この１年の地方訪問は１２件（前年比３件増）でコロナ禍以降最多だった。４月には石川県を訪れ、能登半島地震で被災した工芸家らを励まされた。６月にはブラジルを訪れて８都市を巡られた。

８月に母・紀子さまと訪れた広島市では、被爆者から不戦と平和の思いを聞き、側近に「お一人お一人の言葉を胸に深く刻んだ」と話されたという。

佳子さまは「誰もが安心して暮らせる社会」になることを願い、活動に臨まれている。１０月の国立ハンセン病療養所「大島青松園」（香川県）視察前には、国立ハンセン病資料館（東京都）を訪れ、差別の歴史を学ばれた。側近は「それぞれの訪問の前に入念に準備されている」と話す。

都内の訪問は７６件（同４件増）だった。１１月の「デフリンピック東京大会」では空手や卓球などを観戦。都内で開かれたろう者の国際芸術祭にも出席し、参加者と交流された。

全日本ろうあ連盟には、非常勤嘱託職員として週２回程度勤務されている。