『キン肉マン』大好き＆絵心ある芸人なすなかにし・中西茂樹の「超人募集」漫談【霧吹大王編】



なすなかにしの中西茂樹さんがキン肉マン超人募集漫談を繰り広げる！





なすなかにし中西茂樹さんが最も思い入れのあるキンケシからインスパイアされたという今回の超人。この見た目はアレですね？

超人リストVol.49 霧吹大王

身長：173cm 体重：110kg 超人強度：65万パワー 出身：マレーシア

中西 昔、むちゃくちゃ当たったんですよ、スプレー魔神のキンケシ。毎回、ひとり入っているぐらいで、家には今でもスプレー魔神だらけ。そもそも、「愛知県 藤岡くん」が考案した超人で、コミックス10巻の超人募集ページに「みんなの考えた超人だよ！」とゆでたまご先生のイラストと一緒に登場したんですよ。



超人募集、そしてネプチューン・キングの弟子としてチラッと登場し、キンケシではなぜか大量発生していたスプレー魔神。彼のお兄さんが登場です！





――こちら、見た目的には超人オリンピック予選落ち系超人ですよね。

中西 そうなんですけど、その後はネプチューン・キングの"1000人の弟子"としてチラッと描かれていましたから、本来は相当な実力超人のはずなんですよ。そこで、「もしスプレー魔神に兄弟がいて原作で大活躍するなら？」というコンセプトで考案したのが、今回の霧吹大王になります。愛知県の藤岡くんと、念願だったコラボが実現しました！

――勝手コラボですから！ これ、どんな部分にこだわったんですか？

中西 原作初期の超人感を出したかったんですよ。丸っこいデザインが可愛くて、これがキンケシになるとより強調されます。そういったユル系の超人をもう一度、原作に登場させれば、これは１巻から読んでるファンは"たまらん！"ってなるワケですよ。なので、カラーも一色にして、キンケシっぽさも出してみました。

――スプレー魔神の兄弟という設定ですけど、これは？

中西 スプレー魔神の兄になります。なので、スペック的にはほぼ一緒ですが、攻撃方法は微妙に違います。スプレー魔神は体に「殺虫剤」とプリントされてたので、おそらくそれを噴射するのが勝ちパターンでしょう。一方、霧吹大王は「何剤」とプリントされています。これ、何を意味するかわかりますか？

――わかりません！

中西 霧吹大王は、凝固剤や潤滑剤などあらゆる薬剤を噴射することができるのです。例えば、凝固剤を相手に噴射すれば動きを停止でき、潤滑剤ならリングで滑って歩けなくなるほど。そして、バイクマンやウォッチマンなど機械系超人が調子の悪い時は、彼らにオイルを吹きかけるというサポートもできるんです。

――これはユーティリティー性も抜群な超人！

中西 はい。スプレー缶の中身を醤油にして、お寿司に噴射することだってできます。

――それは、便利超人としても優秀！

中西 究極はプリズマンのカピラリア七光線を液化して、それを噴射することです。これなら、ほぼ無敵超人として君臨できるはずです！

――そんなアブナイ液体を体内に入れた時点で、霧吹大王も消滅しますから！

●中西茂樹（NAKANISHI SHIGEKI）

1977年生まれ、大阪府出身。那須晃行とのお笑いコンビ・なすなかにしのボケ担当。ロケの達人としてブレイク中のなすなかにし中西茂樹さんも『キン肉マン』大好き芸人。フジテレビONE『キン肉マン』専門番組『キン肉マサル』（MC:よゐこ濱口優、なすなかにし中西茂樹、不定期放送、FODにて追っかけ配信）に出演中。なすなかにし中西茂樹X、なすなかにし那須晃行X、なすなかにしマネージャーX、なすなかにし中西茂樹さんInstagram、なすなかにし那須晃行さんInstagram、なすなかにしマネージャーInstagram、YouTube「なすなかの日常」

なすなかにし中西茂樹考案超人「霧吹大王」

イラスト／なすなかにし中西茂樹 取材・文／直井裕太 ©ゆでたまご／集英社