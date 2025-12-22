「びっくらたまご ポケットモンスター フィギュアコレクション ～更なる高みへ～」本日発売ポケモンのマスコット入り入浴剤。黄色いルカリオなど全5種
【びっくらたまご ポケットモンスター フィギュアコレクション ～更なる高みへ～】 12月29日 発売 価格：550円
バンダイは、マスコット入り入浴剤「びっくらたまご ポケットモンスター フィギュアコレクション ～更なる高みへ～」を12月29日に発売する。価格は550円。
本商品は、びっくらたまごポケモンフィギュアコレクションの最新弾。モンスターボール型の入浴剤にポケモンのマスコット1つが入っている。マスコットは「キャプテンピカチュウ」、「黄色いルカリオ」、「ヤミラミ」、「ゲンガー」、「ヨーギラス」の全5種類が用意されており、いずれか1つが入っている。
【セット内容】
マスコット入り入浴剤 1個
・入浴剤（浴用化粧料）
香り：マスカットの香り
お湯の色：黄緑色のお湯
・マスコット 全5種
（1）キャプテンピカチュウ
（2）黄色いルカリオ
（3）ヤミラミ
（4）ゲンガー
（5）ヨーギラス
※いずれか1つが入っています。
※マスコットの種類は選べません。
※画像はイメージです。
(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokemon