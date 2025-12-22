【びっくらたまご ポケットモンスター フィギュアコレクション ～更なる高みへ～】 12月29日 発売 価格：550円

バンダイは、マスコット入り入浴剤「びっくらたまご ポケットモンスター フィギュアコレクション ～更なる高みへ～」を12月29日に発売する。価格は550円。

本商品は、びっくらたまごポケモンフィギュアコレクションの最新弾。モンスターボール型の入浴剤にポケモンのマスコット1つが入っている。マスコットは「キャプテンピカチュウ」、「黄色いルカリオ」、「ヤミラミ」、「ゲンガー」、「ヨーギラス」の全5種類が用意されており、いずれか1つが入っている。

【マスコット ラインナップ（全5種）】

キャプテンピカチュウ

黄色いルカリオ

ヤミラミ

ゲンガー

ヨーギラス

【セット内容】

マスコット入り入浴剤 1個

・入浴剤（浴用化粧料）

香り：マスカットの香り

お湯の色：黄緑色のお湯

・マスコット 全5種

（1）キャプテンピカチュウ

（2）黄色いルカリオ

（3）ヤミラミ

（4）ゲンガー

（5）ヨーギラス

※いずれか1つが入っています。

※マスコットの種類は選べません。

※画像はイメージです。

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokemon