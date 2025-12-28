元ＡＫＢ４８の小嶋陽菜（３７）が２８日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。１２月６、７日に日本武道館で行われたＡＫＢ４８の２０周年記念コンサートを振り返った。

小嶋は「当時やってたねじりハーフツインっていう髪型」で出演。当日まで決まっていなかったというが、担当マネジャーの助言で実現したという。「私、結構自分で何でも決めるタイプなの。（今回は）この年ですごいマネジャーの言うこと聞くみたいな人になってる」と笑ったが「リハでやったら、大丈夫そうだったので、やることにしました」と話す。

さらに、髪型について「私だって、そりゃやりたい。できるんだったらやりたいけど、でもやっぱさ、３７歳でちょっと間違えたら大事故」と悩んでいたことを明かし「やりたい気持ちはあるし、ファンが見たいものはやりたいから…。でも、まぁちょっと今の自分だと落ち着いちゃって、社長だよ！？」と語った。

また、体力について「やったらキツイとか、ステージで分かるの。私も６日にシングルメドレーで、やばいキツイかも」と大変だったそう。「リハと本番は、空気感とか酸素の量とか運動量とか違うの。ヤバいって思いながらやってた」と振り返った。

このヤバさを次の日に登場する他のメンバーには裏で伝えていたとのことで「これ結構、ここキツイよって忠告してたんだけど、あっちゃん（前田敦子）本当にキツかったみたいで。５曲ぐらいのメドレーで、２曲の段階で限界だったって言ってた」と明かした。