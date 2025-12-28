◆プロボクシング「ＴＨＥ ＲＩＮＧ Ｖ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」 ▽ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＩＢＦ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 〇４団体統一王者・井上尚弥 （判定） アラン・ピカソ●（２７日、サウジアラビア・リヤド、ムハマド・アブド・アリーナ）

世界４団体スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝がＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝を判定で下し、世界戦２７連勝を決めた防衛戦から一夜明けた２８日、帰国した。

大橋ジムの大橋秀行会長（６０）、父の真吾トレーナー（５４）らと羽田空港に降り立った尚弥。試合を終えると、２０時にホテルへ戻ると、４時間後には空港に向け出発したという。そして夜明け前には機上の人となった。

羽田空港で取材に応じた尚弥は「やっと帰って来られた。試合は気持ちと体が一致しないところがあって、やろうとしたことができなかった。でも、内容はともあれ、しっかり勝てた。年４勝で終えることができて、来年につながる。去年からキャリアを加速したし、また来年精進したい」と話した。

来年５月に対戦が期待される中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝は自身の元スパーリングパートナーのセバスチャン・エルナンデス（２５）＝メキシコ＝に判定勝ち。中谷は３―０判定勝ちも、スーパーバンタム級初戦で手数の多い相手に苦戦も強いられたが「セバスチャンとはああなると予想できた。予想通りでした」と感想を口にした。ただ、「昨日の試合は色々な評価があるが、昨日は勝負じゃないので。自分としては５月にベストに持って行ければ」と中谷との対戦に前向きな姿勢を改めて示した。

「今年は４試合やって、課題だったりもしっかり見えた。また来年、ボクシングをしっかり完成させたい」と尚弥。来年のプランを聞かれると「５月に集中したい試合があるので。その後は何も決まっていない」と大一番へ意欲を示した。