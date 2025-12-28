【新華社昆明12月28日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は28日、カンボジアのプラク・ソコン副首相兼外相と雲南省玉渓市で会談した。

王氏は次のように表明した。中国はカンボジアとタイの国境緊張情勢に強い関心を寄せ、和解の呼びかけと交渉の促進に努めてきた。各方面の共同の努力の下、カンボジア・タイ両軍は停戦協定に合意し、平和回復に向けた重要な一歩を踏み出した。中国はこれに祝意を表す。停戦はカンボジア、タイ両国民の共通の願いに完全に合致し、地域各国の普遍的な期待に合致しており、各方面の歓迎と支持が得られると信じている。

王氏は次のように述べた。停戦により平和の再構築に向けたプロセスが始動した。双方は今後、段階的に取り組みを進め、包括的で持続的な停戦を推進するとともに、正常な交流を回復し、相互の信頼を再構築し、関係の回復を実現し、地域の平和と安定を守る必要がある。両国は、外交・軍事部門の代表が対面する今回の機会を十分に生かし、柔軟な対話と意思疎通を進め、相互理解を深め、信頼関係を構築することができる。われわれが共に雲南から平和の声を発し、平和に向けた共通認識に達し、平和の展望を示すことに期待している。中国は東南アジア諸国連合（ASEAN）が適切な役割を果たすことを支持し、ASEAN監視団による停戦監視に必要な支援を提供する用意がある。また、カンボジア側に人道支援物資を提供し、国境地帯の避難民の定住を支援する。カンボジア国内の中国公民とプロジェクトの保護をカンボジアが引き続き強化することを希望する。