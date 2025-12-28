EDWARD BROWN新作コレクション登場！表参道限定ストアで触れる極上カシミヤ

上質なピュアカシミヤの肌触りで人気を集めるEDWARD BROWNが、今季も期間限定の直営店を表参道にオープン。ブランドの世界観を映し出すミニマルな空間で、新作コレクションから定番カラーまで豊富なラインナップが揃います。自然光に近い柔らかな照明の中で、カラーや質感、カシミヤならではのしなやかさをじっくり体感できる特別な機会。ギフトにぴったりな限定ボックスも登場し、ホリデーシーズンの贈り物選びにもおすすめです♪

表参道限定ストアで体感する極上カシミヤ

期間限定でオープンする直営店では、ブランドの核である“ミニマリズム”を抽出したホワイトキューブ空間が広がり、まるでギャラリーのような雰囲気に。

自然光に近いライティングにより、一枚一枚のカラーの微細なニュアンスが美しく引き立ちます。なめらかさと軽やかさを兼ね備えたカシミヤは、実際に手に取ってこそわかる特別な質感。

ストールもマフラーも、肌にふれた瞬間に感じる“とろけるような柔らかさ”が魅力です。

ギフトにも最適な限定ボックス

直営店では、ブランド刻印入りのギフトボックスに包まれた特別仕様で購入でき、ホリデーシーズンの贈り物としても人気。

カシミヤリバーシブルマフラーは、ライトグレー/ホワイト、パールブルー/オフホワイトの2色を展開し、各29,700円(税込)。

しなやかなカシミヤの質感と、洗練されたニュアンスカラーが組み合わせられ、年齢問わず愛される柔らかい印象に。特別な日のプレゼントにも、自分へのご褒美にもぴったりの一品です♡

柔らかさを生む色彩の秘密

EDWARD BROWNのカシミヤコレクションは、素材への深い理解と独自の色彩感覚から生まれています。カラーリングはデザイナーと調合師による丁寧な対話と試作を重ねて完成。

カシミヤの柔らかさを一層引き立てる絶妙な色設計は、シンプルながらもどこか温もりを感じる仕上がりに。

モダンとクラフトを融合させたカラーコレクションは、冬の装いに奥行きを与え、日常を少し特別に彩ってくれます。

冬のスタイルに上質な彩りを添えて

EDWARD BROWNのカシミヤマフラーやストールは、一度手に触れれば虜になるしなやかさと、奥行きある色の重なりが魅力。

期間限定の表参道ストアでは、この季節だけの世界観を全身で体験できます。寒い季節の装いを格上げしてくれる一枚は、ギフトにも自分用にもぴったり。

新作コレクションで、冬のおしゃれをもっと心地よく、もっとあたたかく楽しんでみてはいかがでしょうか♪