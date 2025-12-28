「21世紀、世界でもっとも読まれる物語を生み出す。」をビジョンに掲げ、小説制作やコミカライズなど、IP創出事業を手がけるtaskey。2025年は『極道上司に愛されたら～冷徹カレとの甘すぎる同居～』（原作：真霜ナオ・漫画：@R／taskey）がA.B.C-Z・戸塚祥太と紺野彩夏のW主演のドラマが放送されると、累計100万部を突破し、「めちゃコミック 年間ランキング」3位を獲得するなど飛躍の1年となった。

9月には新たな少年漫画レーベル「少年ブレイブ」を立ち上げ、『無双のツガイ』（原作：taskey STUDIO・漫画：seLe／taskey）が連載開始2週間で「めちゃコミック 急上昇ランキング（ファンタジー）」の1位に躍り出るなど人気を獲得した。

2025年は11月までで全23作品の新作マンガが連載開始したtaskey。12月も勢いそのままに、羅風龍・サイドランチが漫画制作を担ったコミカライズに、TKO・木下隆行主演でショートドラマ化もされた人気作『ぬらりひょんの棲む家』（taskey）を手掛ける大城密が原作を務める不良アクション漫画『アウトデイズ』や、三石メガネの新作『小悪魔メイドサイコ』など注目作4作品が並んだ。

■taskey 12月の新連載作品情報『アウトデイズ』原作：大城密 / ネーム：藤田サト / 作画：Shunレーベル：少年ブレイブ

【あらすじ】望んだのは"普通"。手にしたのは"最強"。平穏な青春を夢見て上京した元パシリの少年・最上縁。だが願書を出し間違え、入学したのは”関東最悪"の不良高校《不士美高校》だった！雑魚扱いされ不良に絡まれるも、なぜか無意識にぶっ飛ばしてしまう縁。その正体は、伝説の不良チーム〈獄門天〉に育てられた"無自覚"の実力者だった――。「普通の学生生活」を願う最強パシリが、アウトローな日常に巻き込まれながらも青春を掴む、新時代の不良アクション、開幕！※めちゃコミックにて独占先行配信中

『盲目剣聖ラグナ～転生した剣聖は視えなくても最強です～』原作：杠 優月 / 漫画：あどレーベル：少年ブレイブ

【あらすじ】かつて【剣聖】と称えられた男は、数百年後の世界で盲目の少年・ラグナとして転生する。王都の剣術学校に入学するも、盲目ゆえに侮られ不当な扱いを受けるラグナ。しかし、彼は視力を失っても、剣が鈍ることはなかった。かつて極めた剣技と研ぎ澄まされた感覚で、常識を覆し、誰もが恐れる剣士へと成長していく。見えぬからこそ、辿り着ける境地がある──これは、盲目の剣士が新たな伝説を刻む物語。※コミックシーモアにて独占先行配信中

『魔性の令嬢は嫌われたい～次期公爵様からの溺愛には騙されません～』原作：風沢氷花 / ネーム：こわたりひろ / 作画：飴屋リッカレーベル：comic フローリア

【あらすじ】「魔性の令嬢 VS 魔性の子息」 嘘だらけの恋愛バトル勃発!?伯爵令嬢のレティシアは娼婦の母譲りの美貌のせいで「魔性の女」と呼ばれ虐げられてきた。計らずしも男性の目を惹いてしまい嫌われる日々。しかし、そんな中次期公爵のクロードに求婚される。誠実な彼に惹かれ、婚約を受け入れるが彼はとんでもない「魔性の男」で⁉︎ このままじゃクズ男に一生苦しめられてしまう。レティシアは彼と別れるために「魔性の女」を演じて嫌われようとするが、なぜか思い通りにいかなくて──？※コミックシーモアにて独占先行配信中

『小悪魔メイドサイコ』原作：三石メガネ / ネーム：紅林直 / 作画：かたてわざレーベル：サイコワコミック

【あらすじ】メイドでも、ちょっぴりエッチでとってもサイコ。昭和レトロなカフェ「パノップ亭」。美人メイドの葛西心春は、たったひとりで店を切り盛りしながら、今日もお客様に幸せを提供する。しかし客たちは知らなかった…メイドさんは、サイコパスなのだ。※めちゃコミックにて独占先行配信中

（文=リアルサウンド ブック編集部）