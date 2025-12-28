サンダーランドvsリーズ スタメン発表
[12.28 プレミアリーグ第18節](スタジアム・オブ・ライト)
※23:00開始
<出場メンバー>
[サンダーランド]
先発
GK 22 ロビン・ルーフス
DF 3 デニス カーキン
DF 15 オマル・アルデレーテ
DF 20 ノルディ・ムキエレ
DF 32 トレイ・ヒューム
MF 6 ルチャレル・ヘールトライダ
MF 11 クリス・リグ
MF 24 シモン・アディングラ
MF 28 エンゾ・ル・フェー
MF 34 グラニト・ジャカ
FW 9 ブライアン・ブロビー
控え
GK 1 アンソニー・パターソン
DF 33 レオ・イェルデ
DF 51 Jenson Jones
MF 4 ダン・ニール
MF 50 ハリソン・ジョーンズ
FW 12 エリエゼル・マイエンダ
FW 14 ロメイン マンドル
FW 18 ウィルソン・イシドル
FW 57 T. Tutierov
監督
レジス・ルブリ
[リーズ]
先発
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 5 パスカル・ストライク
DF 6 ジョー・ロドン
DF 15 ジャカ・ビヨル
MF 2 ジェイデン・ボーグル
MF 3 ガブリエル・グズムンドソン
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
MF 18 アントン・シュタハ
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
FW 19 ノア・オカフォー
控え
GK 26 カール・ダーロウ
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
DF 24 ジェームズ・ジャスティン
MF 22 田中碧
MF 44 イリア・グルエフ
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
FW 20 ジャック・ハリソン
FW 29 ウィルフリード・ニョント
監督
ダニエル・ファルケ
データ提供:Opta
