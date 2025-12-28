世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）が12月28日、羽田空港着の航空機で帰国し、空港内で会見した。「やっと帰ってこられた。ホッとした」と話した井上は、年間4試合をこなし「キャリアを加速させることができた」と総括した。

27日にサウジアラビア・リヤドで行われたアラン・ピカソ（25＝メキシコ）との防衛戦では、フルマーク1人を含む3―0の判定で圧勝。来年5月2日には、東京ドームで、3階級制覇の中谷潤人（27＝M・T）との対決が計画されている。

その中谷は、セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）との試合で苦戦を強いられた。試合は現地で見ており、「大橋会長と、ああいう試合になると予想していた。その通りの試合だった」と明かした。大橋ジムでスパーリングパートナーをした際も、「エルナンデスは強かった。尚弥以外は全員やられた」と大橋会長も認めた。

それでも「昨日の試合の（中谷の）評価は人それぞれ。昨日が勝負ではない」とあらためて対戦に意欲を見せ、「来年は1つ集中しないといけない試合がある」と5月以降の予定が白紙であることも明かした。