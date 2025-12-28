¡Ö¿¢Êª±à¡©¡ª¡×¡ÖÉô²°¤â¹¤¤¡Á¡×¹©Æ£ÀÅ¹á¡¡´ÑÍÕ¿¢Êª¡Ö¤â¡Á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤Î¼«ÂðÆâ¤¬À¨¤¹¤®¤ë¡ª¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤âÁÇÅ¨♥
¡¡²Î¼ê¡¦¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬£²£¸Æü¡¢£Ó£Î£Ó¤ËÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¼«Âð¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅß¤¬±Û¤»¤Ê¤¤¤Î¤ÇÉô²°¤ÎÃæ¤Ø¡×¤È¼ï¤«¤é°é¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦È¿¢¤¨¤Î¥¢¥Ç¥Ë¥¦¥à¤ò¼¼Æâ¤Ë±Ç¤·¤¿Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤¬¸«¤¨¤ë¼¼Æâ¤ä¿á¤È´¤±³¬ÃÊ¤Î¾ì½ê¤Ê¤É¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤Î´ÑÍÕ¿¢Êª¤Ê¤É¤¬¤¹¤¯¤¹¤¯¤È¸«»ö¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹©Æ£¤Ï¡Ö·¹¤¤¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡¼¡¢È¤¬¡×¡Ö¸«¤Æ¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¸µµ¤¤Ç¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¤³¤Î¥â¥ó¥¹¥Æ¥é¤¬¤ï¤Ã¤µ¡¼¡Ä¤È¡×¡Ö¤â¡Á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡Á¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Ê¤¬¤éÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¿¢Êª¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¡£Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ÆÈ¤¬·¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Ç¡¢»×¤ï¤º¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¦¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¿¢Êª±à¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¿¢Êª±à¤¬³«¤±¤½¤¦♥¡×¡Ö¿¢Êª±à¤Ç¤¹¡¡¼ïÎà¤¬Â¿¤¤¤·¿¢Êª¤ÎÀ®Ä¹¤¬À¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿¢Êª±à¡©¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤¡ª¡×¡ÖÀ¨¤¤¥¢¥Ç¥Ë¥¦¥à´´¤¬Î©ÇÉ♥¥â¥ó¥¹¥Æ¥é¤âÎ©ÇÉ¤¹¤®¤ë♥¡×¡Ö²¹¼¼¥Ï¥¦¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ë´ÑÍÕ¿¢Êª¤¿¤Á¤¬À¸¤À¸¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¿¢Êª°é¤Æ¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¾å¼ê¤Ç¤¹¤Í¡¡¤È¤Æ¤â°¦¾ðË¤«¤ÊÍ¥¤·¤¤À³Ê¤À¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¿¢Êª¤ä¤ª²Ö°é¤Æ¤ÆÀ¨¤¤¡×¡Ö¤ªÉô²°¤â¹¤¤¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£