¥´¥ßÀ¶ÁÝ°÷·Ý¿Í¡¦¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥ºÂìÂô¡¡23¶è¥´¥ßÍÎÁ²½¸¡Æ¤¤Ë»ØÅ¦¡ÖÀ¸³è¼Ô¤È¤·¤Æ»¿À®¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡×¤ÎÂìÂô½¨°ì¡Ê£´£¹¡Ë¤¬£²£¸Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£²ÈÄí¥´¥ßÍÎÁ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÈÄí¥´¥ß¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¤¬£Æ£Î£Î¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢£²£³¶è¤Ç¤Î²ÈÄí¥´¥ßÍÎÁ²½¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥´¥ßÀ¶ÁÝ°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢¥´¥ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂìÂô¤Ï¡Ö¤´¤ßÀ¶ÁÝ°÷¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤´¤ßÂÞÍÎÁ²½¤Ï»¿À®¤À¤¬¡¢Êª²Á¹â¡¢Áê¼¡¤°ÁýÀÇ¤ÎÃæ¡¢ÍÎÁ²½¤ÏÀ¸³è¼Ô¤È¤·¤Æ»¿À®¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤É¤³¤ËÀÇ¶â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤È¤¤¤¦³§¤µ¤ó¤ÎÅÜ¤ê¤ÏÆ±´¶¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡Ö¤·¤«¤·¤´¤ß¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤ÈÌµÂÌ¤ÊÀÇ¶â¤ò»È¤¦¤Ê¡¢¤Ï¹½Â¤¾åÊÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌäÂê²ò·è¤Î±ó²ó¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÊÌ¡¹¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¡¢À¸³è¼Ô¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¯¼£¤«¤É¤¦¤«ÉáÃÊ¤«¤é¸«Ä¥¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£