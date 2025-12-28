２８日に放送されたフジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン スポーツＳＰ」の人気企画４×２００ｍリレーサバイバル企画に青学大陸上部の短距離女子選手４人が出場。その可憐な姿にＳＮＳで反響を呼んだ。

安井麻里花、倉橋美穂、佐藤葵唯、井上瑞葵の４人で出場。日本選手権リレー優勝メンバー３人をそろえる大学女子屈指のチームは、紅一点ながら圧倒的な走力を武器に上位をキープに生き残り続けた。

休憩中にはメロンパンなどをほおばり、エネルギー補給。途中で森脇軍団の森脇健児から「あいつらお菓子ばっかり食べてんのよね。なめてんのかな。戦場やで。ここは」とイチャモンをつけられるもサラリと対応。その後、森脇軍団も陸上元日本代表の塚原直貴、金丸祐三が掟破りのスパイク着用で走ったが、「ランシュー（ランニングシューズ）で勝ちます」と意地をみせて、決勝まで進んだ。４年生の安井と倉橋はこれが引退試合。「青学は駅伝のイメージが強いが、短距離が強いところもみせたい」と意気込む中、決勝ではワタナベ、吉本との三つ巴の戦いで、惜しくもワタナベに敗れ２位に終わった。最後は爽やかに「楽しかったです。これが引退試合でよかったです」と振り返った。

ＳＮＳなどでは「糖分補給してる姿めっちゃ可愛かった」、「全員美形だな」、「青学女子の走りがかっこいい」、「クセ強い出場者が多い中でそれを青学女子が浄化してくれてる」、「みんな可愛くてびっくり」、「惜しかったー！」と応援の声が上がっていた。