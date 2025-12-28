【ウソ！？奨学金ネコババ義姉】大学を卒業した姪。新たな門出…ガンバレ！＜第24話＞#4コマ母道場
子どもの高校卒業後の進路……大学、短大、専門学校、どこへ行くにしても教育費の支払いは大変ですよね。親はそこに向けて貯金をしたり、奨学金を借りたり、教育ローンを組んだり、いろいろと工夫して学費を捻出するのかと思います。しかし、もしあなたの親戚がなんらかのアクシデントで学費を用意できず、「あなたの貯金から貸して」と言われたら……あなたならどうしますか？
第24話 新たな未来
【編集部コメント】
シホさんはリリちゃんが就活で迷ったときや疲れたときに励ましたり、職場の近くへ引っ越すにあたって必要になる新生活の諸々の手続きを手伝ったり、そのつど手助けをしてきました。そんなリリちゃんが無事、この度社会人としての一歩を踏み出せて、シホさんにも笑顔が溢れます。今までツラいことが多かった分、「これからは幸せいっぱいの人生を送れるように」と願うシホさんなのでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
