¥Ô¡¼¥¹¡¦ËôµÈÄ¾¼ùà¾¾²°á¤òÀä»¿¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤é¥Ü¥é¥ó¥Á¡Ö¤³¤³£±Ç¯¤ÇËÍ¤¬£±ÈÖ»È¤Ã¤Æ¤ë¤ªÅ¹¤«¤â¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ô¡¼¥¹¡×¤ÎËôµÈÄ¾¼ù¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£²£¸Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤¿¤È¤¨¤Ê¤¬¤é°û¿©¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Îà¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥óá¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¬¼ÂºÝ¤ËÆü¾ï¤Ç»È¤¦Å¹Ãæ¿´¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤Ïñ»Ò¤Î²¦¾¡£¡Ö¤³¤ÎÅ¹¤¬¤¢¤ë¤È¤À¤¤¤Ö°Â¿´¤Ç¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¡£¹â¹»¤Þ¤ÇÂçºå¤Ë¤¤¤¿ËôµÈ¤Ï¡Ö´ØÀ¾¤Ë²¦¾¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãÂ¿¤¤¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Î¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö°úÂà¤·¤¿¸å¡¢Åìµþ¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤Ë¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢²òÂÎ¤·¤¿¤ê¤È¤«ÎÏ¤ò»È¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤ªÃë¤Ë²¦¾Î¨¤¬¤Þ¤¢¹â¤¤¡£¸½¾ì¤ÎÀèÇÚ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤´¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤½Ð¤ÎÌ£¤Ê¤è¤¦¡£¡ÖÎÌ¤âÂ¿¤¤¤·¡¢ËþÂ¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡££±¿Í¤Ç¹Ô¤¯»þ¤ÏÅ·ÄÅÈÓ¡ÊµþÉ÷¥À¥ì¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÏµÈÌî²È¡£¡ÖÃë¤â¡¢Ìë¤â¡¢Ä«¤â¤¤¤±¤ë¡£¤¢¤È¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¼·Ì£Åâ¿É»Ò¤¬¿É¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤±¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£¥Î¡¼¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë£Ä£Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï¾¾²°¡£¡Ö¤³¤³£±Ç¯¤ÇËÍ¤¬£±ÈÖ»È¤Ã¤Æ¤ë¤ªÅ¹¤«¤â¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¾¾²°¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äµí¤á¤·¤ÎÅ¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡£¥«¥ì¡¼¤â¥ì¥Ù¥ë¹â¤¤¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë»î¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤ÏÄ«¿©¡£¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡£¥¦¥Þ¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Öµí»®¤Ë¤È¤í¤í¡¢Ç¼Æ¦¡¢¶Ì»Ò¡¢¥«¥ì¡¼¤âÍê¤ó¤À¡£º£Ç¯¤´ÈÓ¤ª¤«¤ï¤ê¤·¤¿¤ó¤è¡£º£¡¢ºÇ¶¯¤ÎÄ«ÈÓ¤Ï¾¾²°¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£