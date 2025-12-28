吉本新喜劇の“女スパイ”が第1子妊娠 湯澤花梨がお腹ふっくら純白ドレス、バックハグ2ショット添え報告
吉本新喜劇の座員・湯澤花梨（27）が28日、自身のSNSを通じ、第1子妊娠を発表した。
【写真】吉本新喜劇・湯澤花梨、お腹ふっくら純白ドレス姿 幻想的なバックハグ
「私事ですが皆様にご報告があります。茂造新喜劇祭りのエンディングでご報告させていただきましたがこの度、第一子を授かることができました！出産は春頃を予定しております」と報告。「お仕事は29日のTTホールの公演をもって、休業に入らせていただきます。3月以降の辻本さん還暦ツアーは休演させていただきます。申し訳ございません」と伝えた。
さらに、「先輩方、スタッフさん、家族の支えもあって、大きいお腹でもお仕事ができたことを嬉しく思います。生まれる前に新喜劇の舞台に立っていたことを、お腹の子もいつか誇らしく思ってくれるといいなと思います」と感謝をつづった。
ふっくらお腹の純白ドレス姿も披露。ビーチでの幻想的なバックハグ2ショットとなり、ファンからは祝福の声が多数寄せられている。
湯澤は1998年3月25日生まれ、大阪府箕面市出身。「金の卵10個目オーディション」を経て、2018年に吉本新喜劇に入団。MBSテレビ『よしもと新喜劇NEXT』では、「女スパイ」としてイジられる。若手座員たちによるユニット「秘蔵っ子」メンバーとしても活動する。今年10月、「わたくし6月に入籍いたしました！」と明らかにしていた。
