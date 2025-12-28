¥»¥ê¥¨A 25/26 Âè17Àá £Á£Ã¥ß¥é¥ó vs ¥Ù¥íー¥Ê »î¹ç·ë²Ì
¥»¥ê¥¨A 25/26¤ÎÂè17Àá £Á£Ã¥ß¥é¥ó¤È¥Ù¥íー¥Ê¤Î»î¹ç¤¬¡¢12·î28Æü20:30¤Ë¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡¦¥á¥¢¥Ã¥Ä¥¡¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
£Á£Ã¥ß¥é¥ó¤Ï¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥§¥ë¡¦¥¨¥ó¥¯¥ó¥¯¡ÊFW¡Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥×¥ê¥·¥Ã¥¯¡ÊFW¡Ë¡¢¥À¥Ó¥Ç¡¦¥Ð¥ë¥Æ¥µー¥®¡ÊDF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ù¥íー¥Ê¤Ï¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥â¥¹¥±¥é¡ÊFW¡Ë¡¢¥¸¥ª¥Ð¥Í¡ÊFW¡Ë¡¢¥É¥Þ¥´¥¤¡¦¥Ö¥é¥À¥ê¥Ã¥Á¡ÊDF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¯¡£45+1Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡££Á£Ã¥ß¥é¥ó¤Î¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥é¥Ó¥ª¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥×¥ê¥·¥Ã¥¯¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ£Á£Ã¥ß¥é¥ó¤¬ÀèÀ©¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£1-0¤È£Á£Ã¥ß¥é¥ó¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥Ù¥íー¥Ê¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤é2¿Í¤¬¸òÂå¡£¥¸¥ª¥Ð¥Í¡ÊFW¡Ë¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥â¥¹¥±¥é¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥®¥Õ¥È¡¦¥ª¥ë¥Ð¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ß¥ó¡¦¥µー¥ë¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
48Ê¬£Á£Ã¥ß¥é¥ó¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥§¥ë¡¦¥¨¥ó¥¯¥ó¥¯¡ÊFW¡Ë¤¬PK¤Ç2-0¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë53Ê¬£Á£Ã¥ß¥é¥ó¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥§¥ë¡¦¥¨¥ó¥¯¥ó¥¯¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç3-0¡£3ÅÀº¹¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢£Á£Ã¥ß¥é¥ó¤¬3-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ù¥íー¥Ê¤Ï43Ê¬¤Ë¥¢¥ë¡¦¥à¥¹¥é¥Æ¥£¡ÊMF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
