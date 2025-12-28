2026Ç¯¡Ö¿·Ãæ¹ñ³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¡×Çî»Î²ÝÄø¤Ê¤É¤¬Á´À¤³¦ÂÐ¾Ý¤Ë»²²Ã¼ÔÊç½¸¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¶µ°éÉô¸À¸ì¸òÎ®¶¨ÎÏ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï12·î26Æü¡¢2026Ç¯Ê¬¤Î¡Ö¿·Ãæ¹ñ³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¡×Çî»Î²ÝÄø¤ª¤è¤Ó¡Ö¿·Ãæ¹ñ³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¡×³°¹ñ¿ÍËÝÌõ½¤»ÎÍÜÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¡¢Á´À¤³¦¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿»²²Ã¼ÔÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯¡Ö¿·Ãæ¹ñ³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¡×Çî»Î²ÝÄø¤Ï¼ç¤ËÃæ¹ñ¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÂç³Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Ãæ¹ñ³Ø¤ª¤è¤ÓÃæ¹ñ¸¦µæÊ¬Ìî¤Î³¤³°¼ã¼ê¸¦µæ¼Ô¤¬Ãæ¹ñ¤ÇÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤¿¤áÎ±³Ø¤Þ¤¿¤Ï¸¦µæ¸¦½¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
Æ±¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÃæ¹ñÀÒ¤òÍ¤·¤Ê¤¤¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÃæ³°¶¦Æ±Çî»ÎÍÜÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¡¢³Ø½¬´ü´Ö¤Ï1³Ø´ü´Ö¤«¤é2Ç¯´Ö¤Ç¤¹¡£±þÊç¾ò·ï¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¸ì¸¡Äê¡ÊHSK¡Ë3µé°Ê¾å¤òÍ¤·¡¢¿½ÀÁ¼Ô¤¬³°¹ñ¤ÎÀµµ¬Âç³Ø¤ÎÇî»Î²ÝÄøºßÀÒ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£2¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Ç¤ÎÇî»Î¹æ¼èÆÀ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¡¢³Ø½¬´ü´Ö¤Ï3´ÖÇ¯¤«¤é4Ç¯´Ö¤Ç¤¹¡£¾ò·ï¤Ï¡¢HSK5µé°Ê¾å¤òÍ¤·¡¢¿½ÀÁ¼Ô¤¬½¤»Î¹æ¤ò¼èÆÀºÑ¤ß¡¢¤Þ¤¿¤Ï½¤»Î²ÝÄø¤ÎÂ´¶È¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¾©³Ø¶â¡¢³Ø½Ñ¥ê¥½¡¼¥¹¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê·Á¼°¤Î»Ù±ç¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»²²Ã´õË¾¼Ô¤Ï12·î26Æü¤«¤é2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¶µ°éÉô¸À¸ì¸òÎ®¶¨ÎÏ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿½ÀÁ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë