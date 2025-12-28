¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¡È¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¡É¤Ë¥Í¥Ã¥È¶Ã¤¡Ö¤¨!?¤Ã¤ÆÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤ËÇä¤ì¤Ã»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×
¡¡Ê¡»³²í¼£¤ÈÂçÀôÍÎ¤¬¥Ð¥Ç¥£¤ò±é¤¸¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý¡Ù¤Î´°Á´¿·ºî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý FAKE¡¿TRUTH¡Ù¤¬¡¢28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Ï¢Â³¥É¥é¥ÞºÇ½ª²ó¤Î¤½¤Î¸å¤òÉÁ¤¯Â³ÊÔ¤Ç¡¢ÉñÂæ¤òÆüËÜ¤Ë°Ü¤·¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥Æ¥í»ö·ï¤Ë2¿Í¤¬ºÆ¤ÓÎ©¤Á¸þ¤«¤¦Êª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤à¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛÇä¤ì¤Ã»Ò¤Ë¡Ä¥Í¥Ã¥È¤¬¶Ã¤¤¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È
¡¡Ï¢Â³¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ç¤Ï¡¢Ê¡»³±é¤¸¤ëÁ´ÌÕ¤ÎFBIÆÃÊÌÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹¸«¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¸¦½¤¤ò½ª¤¨¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¤Øµ¢¹ñ¡£°ìÊý¡¢ÂçÀô±é¤¸¤ë·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤Î¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËFBI¸¦½¤¤Î¤¿¤áÅÏÊÆ¤·¡¢2¿Í¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÇºÆ¤Ó¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤à·Á¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ï¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÈNY¤ÇÌµÅ¨¤Î¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î»ö·ï¤ò²ò·è¤·¡¢å«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¿2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿´ÂÀÏ¯¤ÏÈ¾Ç¯´Ö¤Î¸¦½¤¤ò½ª¤¨¤Æµ¢¹ñ¡£NY¤ÈÆüËÜ¤ÇÎ¥¤ì¤Æ²á¤´¤¹Æü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢2025Ç¯¡¢³§¼Â¤¬¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Î¤¿¤áºÆ¤ÓÆüËÜ¤ØÌá¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î½Ð±éÀè¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÉðÁõ¤·¤¿¥Æ¥í¥ê¥¹¥È½¸ÃÄ¤ËÀêµò¤µ¤ì¤ë¡£³§¼Â¤È¤È¤â¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦ÇÅËà¤ß¤µ¤¡Ê¾¾ËÜ¼ãºÚ¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÁíÍýÂç¿Ã¡¦¸Þ¥Î¶¶µÁ¼Â¡ÊµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡Ë¤Þ¤Ç¤¬¿Í¼Á¤Ë¼è¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Ï¿ÈÂå¶â¤È¤·¤Æ10²¯¥É¥ë¤òÍ×µá¤·¡¢±þ¤¸¤Ê¤±¤ì¤ÐÅìµþ¤ÇÇúÃÆ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤ÈÀë¹ð¡£¹ñ²È¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¶ÛÇ÷¤Î¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢Á´ÌÕ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤É¤ó¤Ê»ö·ï¤âÉ¬¤º½ª¤ï¤é¤»¤ëºÇ¸å¤ÎÀÚ¤ê»¥¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë³§¼Â¤Ï¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤âÎäÀÅ¤Ë¼þ°Ï¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢»öÂÖ¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡³§¼Â¤¬¿Í¼Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¿´ÂÀÏ¯¤Ï¡¢Èà¤È¿Í¼Á¤¿¤Á¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢»ö·ï¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢³§¼Â¤Î¥¢¥Æ¥ó¥É¤È¤·¤ÆÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿º´µ×ÎÉ¡ÊµÈÅÄÍÓ¡Ë¤¬¿È¤òÀø¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Êª¸ì¤Ï¤µ¤é¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢»öÁ°¹ðÃÎ¤Ê¤·¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¶õ¹Á¥¹¥¿¥Ã¥ÕÌò¤ÇÝ¯°æ³¤²»¡¢·Ù»¡´±Ìò¤Ç¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤¬½Ð±é¡£ÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤ÏÃ»¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤ÇÝ¯°æ³¤²»¤¯¤ó¡ª¡ª¡×¡Ö¤¨!?¤Ã¤ÆÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤³¤Ë¤â¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯½Ð¤Æ¤¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤ËÇä¤ì¤Ã»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
