¡¡°åÎÅ¸½¾ì¤ÇÍ½´ü¤»¤º¤Ë´µ¼Ô¤¬»àË´¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿°åÎÅ»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ°åÎÅ°ÂÁ´Ä´ººµ¡¹½¤Ï¡¢Á´¤Æ¤ÎÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÎÌ¤Î°åÎÅ»ö¸Î¤Î¾ðÊó¤ò¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ë¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¶¦ÄÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤ò¸«¤Ä¤±¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Î¸¡Æ¤¤ËÀ¸¤«¤¹¡£
¡¡°åÎÅ»ö¸ÎÄ´ººÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅ»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ï¡¢µ¡¹½¤¬±¿±Ä¤¹¤ë°åÎÅ»ö¸ÎÄ´ºº¡¦»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÊó¹ð¤·¤¿¾å¤Ç¡¢°åÎÅ»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¤ÎÊó¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¡£Æ±µ¡¹½¤Ï¡¢Êó¹ð½ñ¤ÎÃæ¤«¤éÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤¹àÌÜ¤òÀìÌç²È¤¬Áª¤Ó¡¢¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿ËÉ»ßºö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£²£°£±£µÇ¯¤ÎÀ©ÅÙ³«»Ï¤«¤é£²£´Ç¯£±£²·î¤Þ¤Ç¤ËÀìÌç²È¤¬Ê¬ÀÏ¤·¤¿·ï¿ô¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÌó£±³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£¤½¤³¤ÇÆ±µ¡¹½¤Ï£Á£É¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÁ´¤Æ¤ÎÊó¹ð½ñ¤ÎÆâÍÆ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤Ê¤É¤òÀö¤¤½Ð¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀìÌç²È¤Ï½ÅÍ×¤Ê¹àÌÜ¤òÏ³¤ì¤Ê¤¯¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë¸¡Æ¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±µ¡¹½¤Ï¡¢°åÎÅ»ö¸Î¤Ë¤¢¤¿¤ë¤«È½ÃÇ¤ËÌÂ¤¦°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³ºÅö¤·¤½¤¦¤À¤È½õ¸À¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸åÊó¹ð¤¬¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£º£¸å¤Ï½õ¸À¤ò¤·¤¿°åÎÅµ¡´Ø¤ËÂÐ¤·¡¢±¡Æâ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤Î·Ð²á¤Ê¤É¤ò³Î¤«¤á¤ë»ö¶È¤â»Ï¤á¤ëÊý¿Ë¤À¡£