¥´¥ßÀ¶ÁÝ°÷·Ý¿Í¡¡Åìµþ£²£³¶è²ÈÄí¥´¥ßÍÎÁ²½°Æ¤Ë¡Ö»¿À®¡×ÅÜ¤ê¤Ë¤ÏÍý²ò¤â¡ÖÌµÂÌ¤ÊÀÇ¶â»È¤¦¤Ê¡¢¤ÏÊÌ¡¹¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤ÈÂç»ö¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡×¤ÎÂìÂô½¨°ì¤¬£²£¸Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£Åìµþ£²£³¶è¤Ç¤Î¤´¤ßÍÎÁ²½¤È¤¤¤¦À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£ÂìÂô¤Ï£²£°£±£²Ç¯¤«¤é·Ý¿Í³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¥´¥ßÀ¶ÁÝ°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ï´Ä¶ÌäÂê¤Ê¤É¤Ë´Ø¤·¤Æ¹Ö±é¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÂìÂô¤Ï¡¢¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¤¬£Æ£Î£Î¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ÈÄí¥´¥ßÍÎÁ²½¤òÀè¹Ô¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¿ËàÃÏ°è¤ÇÇÓ½ÐÎÌ¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢£²£³¶è¤Ç¤Î¼Â»Ü¤ò»ëÌî¤Ë¶èÌ±¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡Ý¡Ý¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò°úÍÑ¡£
¡¡¡Ö¤´¤ßÀ¶ÁÝ°÷¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤´¤ßÂÞÍÎÁ²½¤Ï»¿À®¤À¤¬¡¢Êª²Á¹â¡¢Áê¼¡¤°ÁýÀÇ¤ÎÃæ¡¢ÍÎÁ²½¤ÏÀ¸³è¼Ô¤È¤·¤Æ»¿À®¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤ËÀÇ¶â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤È¤¤¤¦³§¤µ¤ó¤ÎÅÜ¤ê¤ÏÆ±´¶¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤´¤ß¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤ÈÌµÂÌ¤ÊÀÇ¶â¤ò»È¤¦¤Ê¡¢¤Ï¹½Â¤¾åÊÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌäÂê²ò·è¤Î±ó²ó¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÌ¡¹¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¡¢À¸³è¼Ô¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¯¼£¤«¤É¤¦¤«ÉáÃÊ¤«¤é¸«Ä¥¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£